Resmi Gazete'de yayınlandı! Sosyal Medya Yasası resmen yürürlükte

İlk olarak 26 Mayıs 2022 tarihinde TBMM'ye sunulan Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi veya bilinen adıyla Sosyal Medya Yasası, geçtiğimiz günlerde meclis oylamasına sunuldu ve geçti. Bugün ise Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Sosyal Medya Yasası Resmi Gazete'de yayınlandı!

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan "7418 Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Sosyal Medya Yasası olarak bildiğimiz düzenleme resmen yürürlüğe girdi. Peki bu kanun ile neler değişecek?

Yeni eklenen 40 maddelik yasa sadece internet haberciliği yapan kuruluşları değil, Facebook, Twitter ve YouTube gibi siteler başta olmak üzere Sosyal Medya çatısı altına giren tüm platformları kapsıyor. Dolayısıyla bu mecralarda gazeteci olup olmadığına bakılmaksızın paylaşım yapan kişileri, yani tüm vatandaşları içine alıyor.

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Resmi Gazete'de yayınlanan 40 maddeye baktığımızda ise gazetecilerin basın kartına ilişkin düzenlemeden internet sitelerini kapsama açıklamasına ve yanıltıcı bilgi paylaşımına getirilen 3 yıla kadar hapis cezasına kadar birçok detay bulunuyor.

Mecliste protestolara neden olan 29. madde ise şu şekilde:

"MADDE 29- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa 217 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

MADDE 217/A- (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.""

Düzenlemeyi anlattığımız videoyu izlemek için burayı veya aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

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