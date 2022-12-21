Resmi Gazete'de yayınlandı! Eğlence vergileri kalktı

Bu gece Resmi Gazete'de tüm eğlence sektörünü etkileyen karar paylaşıldı. Önümüzdeki yıl itibariyle eğlence vergileri sıfıra indiriliyor.

Bu gece Resmi Gazete'de eğlence vergileri üzerine yayınlanan karar milyonlarca insanı sevindirdi. Yapılan açıklamaya göre 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde sinema, konser ve spor müsabakaları gibi eğlence sektöründen alınan vergi yüzde 0 olacak.

Eğlence vergileri resmen sıfırlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve dün gece Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre önümüzdeki yıl film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergileri oranı yüzde 0 olacak. Yani eğlence vergisi alınmayacak.

Yapılan değişiklik sonrası paylaşılan kararın ilk kısmında şunlar söyleniyor:

"2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesnide yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur Kanunun 96 ncı maddesinin (C) fıkrası gereğince karar verilmiştir."

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20/12/2022 TARİHLİ VE 6584 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1–

(1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinin (I) numaralı bendinin; a) (1) numaralı alt bendinde yer alan yerli film göstermelerinden alınan eğlence vergisi oranı,

b) (2) numaralı alt bendinde yer alan yabancı film göstermelerinden alınan eğlence vergisi oranı,

c) (4) numaralı alt bendinde yer alan spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı, %0 olarak tespit edilmiştir.

MADDE 2-

(1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili 9/12/1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3–

(1) Bu Karar 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4-

(1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

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