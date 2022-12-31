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Resmi Gazete'de yayınlandı! 2023 yılında MTV ne kadar oldu?

Teknoloji Haberleri

Resmi Gazete'de yayınlandı! 2023 yılında MTV ne kadar oldu?

2023 yılında otomobil ve motosiklet sahiplerinden alınacak Motorlu Taşıtlar Vergisi- MTV Resmi Gazete'de yayınlandı.

Otomobil, motosiklet, kamyon ve tır gibi tüm motorlu araçların sahipleri her yıl düzenli olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödüyor. Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan karar sonrasında 2023 yılında alınacak olan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) belli oldu.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılında ne kadar oldu?

Geçtiğimiz dönemde Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için yüzde 60 ila yüzde 70 arasında bir zam yapılabileceği söyleniyordu. Tabii Cumhurbaşkanı dilerse yetkisi dahilinde yeniden değerleme oranının yüzde 50 fazlasını geçmemek, yüzde 20'sinden az olmamak üzere değişiklik yapabiliyor.

Örneğin yüzde 100 oranında bir zam yapılmasına karar verilir ise Cumhurbaşkanı bu oranı en düşük yüzde 20, en yüksek de yüzde 150 olacak şekilde değiştirebilir. Nitekim bu yıl da geçtiğimiz senelerde olduğu gibi Cumhurbaşkanı tarafından uygulanan oran yeniden değerlendirme oranından farklı oldu.

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2023 yılında otomobil sahiplerinden alınacak Motorlu Taşıtlar Vergisi – MTV'ye yüzde 123 oranında zam yapılması için sunulan teklif Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 50'si, yani yüzde 61.5 olacak şekilde onaylandı. İlgili karar bugün de Resmi Gazete'de yayınlandı.

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) –2023

Motor silindir hacmi (cm3)1300

ve altı

Taşıt değeri

(X TL)

1-3 yaş arası

(X TL)

4-6 yaş arası

(X TL)

7-11 yaş arası

(X TL)

12-15 yaş arası

(X TL)

16 yaş ve üzeri

(X TL)

114.000'i aşmayanlar2.1201.4798266232191300

ve altı

114.000'i aşıp 199.700'ü aşmayanlar2.3301.6269076872421300

ve altı

199.700'ü aşanlar2.5451.7739937502611301-1600 arası114.000'i aşmayanlar3.6932.7691.6061.1354361301-1600 arası114.000'i aşıp 199.700'ü aşmayanlar4.0643.0471.7681.2454761301-1600 arası199.700'ü aşanlar4.4343.3231.9251.3595201601-1800 arası285.800'ü aşmayanlar7.1785.6133.2992.0137801601-1800 arası285.800'ü aşanlar7.8346.1203.6042.1998511801-2000 arası285.800'ü aşmayanlar11.3098.7095.1193.0471.1981801-2000 arası285.800'ü aşanlar12.3409.5055.5843.3231.3082001-2500 arası356.900'ü aşmayanlar16.96712.3177.6954.5961.8182001-2500 arası356.900'ü aşanlar18.51113.4368.3935.0161.9832501-3000 arası714.300'ü aşmayanlar23.65620.58312.8576.9152.5352501-3000 arası714.300'ü aşanlar25.81022.45114.0277.5452.7663001-3500 arası714.300'ü aşmayanlar36.03032.42119.5289.7483.5703001-3500 arası714.300'ü aşanlar39.30935.36521.30310.6313.9003501-4000 arası1.143.400'ü aşmayanlar56.65048.91928.80812.8575.1193501-4000 arası1.143.400'ü aşanlar61.80653.36431.43214.0275.5844001

ve üzeri

1.357.700'ü aşmayanlar92.72569.53041.17918.5077.1784001

ve üzeri

1.357.700'ü aşanlar101.15275.85344.92420.1897.834

31/12/2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. Buna göre MTV oranları şu şekilde:

Motor Silindir Hacmi (cm³)1300 cm³ ve aşağısı
1-3 yaş

(X TL)

4-6 yaş

(X TL)

7-11 yaş

(X TL)

12-15 yaş

(X TL)

16 ve yukarı yaş

(X TL)

2.1201.4798266232191301-1600 cm³ e kadar3.6932.7691.6061.1354361601-1800 cm³ e kadar6.5275.0983.0031.8287071801-2000 cm³ e kadar10.2847.9184.6542.7691.0912001-2500 cm³ e kadar15.42311.1966.9964.1781.6522501-3000 cm³ e kadar21.50818.70911.6876.2832.3063001-3500 cm³ e kadar32.75529.47317.7528.8593.2493501-4000 cm³ e kadar51.50344.47226.19011.6874.6544001 cm³ ve yukarısı84.29463.21137.43516.8216.527

Motosikletler için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) –2023

Motor silindir hacmi (cm3)100 – 250 cm3'e kadar
1 – 3 yaş

(X TL)

4 – 6 yaş

(X TL)

7 – 11 yaş

(X TL)

12 – 15 yaş

(X TL)

16 ve yukarı yaş

(X TL)

39529521813451 251 – 650 cm3'e kadar817618395218134 651 – 1200 cm3'e kadar2.1091.253618395218 1201 cm3 ve yukarısı5.1163.3802.1091.674817

Not: Minibüs, otobüs, kamyon, uçak ve helikopter benzeri araçların MTV oranlarını öğrenmek için burayı tıklayabilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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