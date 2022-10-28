Resmi Gazete'de yayında! Araçlara alkol kilidi geliyor

Alkollü araç kullanımı trafik güvenliğini tehdit eden en büyük unsurlardan birisi konumunda. Maalesef her geçen gün ülkemiz dahil tüm dünyada bu nedenle kazalar meydana geliyor ve can kayıpları yaşanıyor. Bu bağlamda alkollü araç kullananlara caydırıcı cezalar ve yaptırımlar uygulanıyor. Ancak tam anlamıyla önüne geçilebilmiş değil. Kısa süre önce Resmi Gazete'de yayınlanan, trafikte güvenliğin artırılması amacıyla yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme bu sorun minimum düzeye indirilecek. Zira yakında araçlara alkol kilidi geliyor.

Araçlara alkol kilidi ile trafik güvenliği artacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hazırlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin İdari Şartlar Hakkında Yönetmelik, Acil Durum Şeritte Tutma Sistemlerine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik, Alkol Kilidi Kurulum Ön Hazırlığına İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik ile Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin çarşamba günkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhuriyet'in haberine göre; yeni araçlarda acil durum şeritte tutma sistemi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi zorunluluğuna ilişkin mevzuatın yürürlüğe gireceği tarih, 7 Temmuz 2024 olarak belirlendi. Öte yandan alkol kilidi kurulum ön hazırlığı yönetmeliği Avrupa Resmi Gazetesi'nde 30.07.2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Araçlara takılan alkol kilidi ile belirli bir sınırı aşan sürücülerin araç kullanması engellenecek ve bu sayede kazalar minimuma indirilecek. Son raporlara göre alkol nedeniyle meydana gelen kazalar, tüm karayolu ölümlerinin yaklaşık yüzde 25'ine tekabul ediyor.

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