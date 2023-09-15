Resident Evil 4 Remake'ye Seperate Ways DLC'si Duyuruldu

Geçtiğimiz aylarda çıkan Resident Evil 4 Remake, büyük bir beğeni toplayıp başarılı olmuştu. Dün Sony'nin gerçekleştirdiği State of Play etkinliğinde oyuna gelecek yeni bir DLC paketi duyuruldu. Seperate Ways isimli DLC'de Ada Wong karakterini oynayacağız!

Resident Evil 4: Seperate Ways DLC fragmanı:

Separate Ways, Ada Wong'un hikayesini ve Resident Evil 4 olayları boyunca yaptığı paralel yolculuğu anlatarak ana hikayedeki cevaplanmamış soruları dolduruyor. Capcom yapımcısı Edvin Edsö, PlayStation Blog'daki bir gönderide, olayların her iki tarafını hem Ada hem de Leon'un bakış açılarından gördükçe hikayenin tamamının ortaya çıkacağını söyledi.

Capcom'un dediğine göre Leon S. Kennedy daha o lanetli köye ayak basmadan önce, Ada oradaydı. Peki Ada'nın görevi neydi? Görevi, tarikatın en karanlık sırrı olan Amber'i ele geçirmekti.

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Ada şimdi kendisini içten içe yiyip bitiren bilinmeyen bir tehditle, karanlık bir geçmişi ve gizli amaçları olan bir suç ortağıyla ve hiç beklemediği bir adamla, Leon S. Kennedy ile yeniden bir araya gelme şansıyla başa çıkmak zorunda.

Bu görevi neden kabul etti? ve Leon'un başkanın kızının kaçırılmasıyla ilgili soruşturmasının gölgesinde kendine nasıl bir yol çizecek? Hikayede kısaca bu olay örgülerini deneyimleyeceğiz.

Seperate Ways, Albert Wesker'ın emriyle ıssız bir Avrupa köyüne sızan Ada Wong'un yanı sıra, Ada'nın Amber'i bulmasına yardım etmeye yemin etmiş suç ortağı Luis Serra ve Amber'e kafayı takmış olan yukarıda bahsedilen Wesker'ı konu alıyor.

Ada, orijinal oyundaki silahların yanı sıra bir kancaya ve Leon'un Resident Evil 4'teki bıçakla dövüşme mekaniğine sahip. Kanca yeni konumlara ulaşmak, düşmanları uzaktan alt etmek ve menzilli yakın dövüş saldırısı başlatmak için kullanılabiliyor. Capcom, kancanın daha heyecanlı ve hızlı tempolu bir oyun deneyimi sağladığını belirtiyor.

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Bu arada, ücretsiz The Mercenaries modu güncellemesi de aynı gün, 21 Eylül'de Resident Evil 4'e geliyor. Bu güncelleme yeni oynanabilir karakterler Ada Wong ve Albert Wesker'ı içeriyor. Ücretsiz güncellemenin bu kış çıkması bekleniyor.

Son olarak Capcom, PSVR2 üzerinde çalışan Resident Evil 4 VR Modu için de bir oynanış fragmanı yayınladı. Seperate Ways DLC'si için ayrıca 18 Eylül'de ek bir oynanış fragmanı yayınlanacak.