Renk değiştiren Vivo V25 5G inceleme!

Son dönemde farklı ve orta seviye telefonları ile dikkatleri üzerine çeken Vivo'nun renk değiştiren Vivo V25 5G modelini inceledik. Yeni telefonla ilgili tüm ayrıntılar Vivo V25 5G inceleme videomuzda!

Vivo V25 5G inceleme!

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Vivo V25 5G modelinin arka kısmında üçlü bir kamera tasarımı bulunuyor. Kurulum 64 Megapiksel ana kameraya ev sahipliği yapıyor. Ek olarak optik görüntü sabitleme (OIS), ultra geniş bir sensör ve Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) sensörleri bulunuyor. Arka taraftaki diğer iki kamera ise 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro kamera olarak yer alıyor. Cihazın ön kamerası ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip 50 Megapiksel geniş açı olarak karşımıza çıkıyor.

Vivo V25 5G'nin işlemci koltuğunda 6 nm teknolojisi kullanılmış Dimensity 900 yer alıyor. Cihaz 6,44 inç AMOLED ekran ile gelirken 90 Hz yenileme hızı ile oyuncuları karşılıyor. 1080×2404 piksel çözünürlüğü bulunan ekran HDR10+ destekliyor.

En düşük 128 GB depolama alanı bulunan Vivo V25 5G modelinde 8 GB ve 12 GB RAM ile 128 GB ve 256 GB depolama alanı olmak üzere iki farklı bellek ve depolama alanı seçeneği bulunuyor. Batarya tarafında 4.500 mAh kapasitesi bulunan yeni modelin 44W hızlı şarj desteği de var. Cihaz kutusundan Android 12 tabanlı Funtouch 12 arayüzü ile çıkıyor.

Vivo V25 5G teknik özellikleri