Rekabet Kurumu, Google hakkında soruşturma başlattı

Haksız rekabet ve tekelleşme başta olmak üzere bugüne kadar birçok şirket hakkında soruşturma başlatan Rekabet Kurumu, Google'a açtığı soruşturmalara bir yenisini daha ekledi. Bu kez soruşturma "genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak" gerekçesi ile açıldı.

Google'a hakimiyeti kötüye kullanma soruşturması

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan 2 Şubat 2023 tarihli duyuru şu şekilde;

Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 12.01.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına, 23-03/27-M sayı ile karar vermiştir.

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4054 sayılı Kanun'un 6. maddesi nedir?

"Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır."

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