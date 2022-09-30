Rekabet kızışacak! Intel, Arc seriesi ekran kartlarının fiyatını doğruladı

Performansı ile kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaran Intel Arc A750 ve A770 modellerinin fiyatı belli oldu.

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Intel Arc A750 ve A770 modelleri, kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü. Sınırlı sayıda üretilecek olan modellerin fiyatı belli oldu.

Intel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Arc A770 modelinin Nvidia RTX 3060'ı geride bıraktığını açıkladı. 2K çözünürlükte yapılan testlerde Intel Arc A770, RTX 360 modelinden yüzde 15 daha iyi performans gösterdi.

Intel Arc A750 ve A770 fiyatı belli oldu

Şirket, A770'in 32 Xe çekirdekli ACM-G10 GPU'ya sahip olduğunu, A750'nin ise 28 çekirdeğe sahip olduğunu doğruladı. A770 modelinde 8 GB ve 16 GB GDDR6 bellek seneçeği yer alacak.

Sınırlı üretim olduğu belirtilen modellerin Intel web mağazası, perakende ve e-ticaret kanallarında satışa sunulacağı açıklandı. Şirket daha önce, ilk lansmanın henüz ismi açıklanmayan 'kilit ülkeleri' içereceğini doğrulamıştı.

Nvidia, RTX 40 serisi ile ilgili iddiaları yanıtladı

Yeni masaüstü ekran kartlarının hangi tarihte piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor. Intel Arc A770 8 GB versiyonu 329 dolar, 16 GB versiyonu ise 349 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Intel Arc A750 modeli ise 289 dolar fiyat etiketine sahip olacak.