Rekabet arttı: Google, bünyesine yapay zeka ekliyor!

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka destekli Chatgpt, birçok alanda aynı anda özgün bir şekilde öne çıkıyor. Sohbet robotunun, bu sayede Bing ve Google gibi arama motorlarının da önüne geçeceği düşünülüyordu. Fakat Microsoft'un Bing'e yapay zeka eklemesiyle bir tek Google geri planda kaldı. Bugün ortaya çıkan habere göre Google da Gboard üzerinden bünyesine yapay zeka özellikleri ekliyor.

Google Gboard metin odaklı görsel sunan yapay zeka ürünleri sunacak

Teknoloji devi Google, özgün ve birçok alanda makale sunabilmesi nedeniyle Chatgpt'nin gerisinde kaldı. Hatta ortaya çıkan bazı raporlara göre bu şekilde devam ederse insanlar, sadece ChatGPT adlı sohbet robotuna bile yönelebilir.

Google da bunu önlemek adına yapay zeka alanında çalışmalara başladı. Teknoloji devi firma, Gboard adlı sanal klavye uygulaması aracılığıyla yapay zeka alanında hizmet verecek. Buna göre uygulama, girilen metinler sayesinde yapay zeka kullanıcılar için görüntü oluşturacak.

Meta kendi yapay zeka uygulamasını sunmaya başladı!

Google tarafından gerçekleşen bu çalışma şu an için yeni başladı ve hala devam ediyor. Fakat ilerleyen zamanlarda en iyi ve gelişmiş haliyle kullanıcılar için sunulacak. Yapay zeka destekli Gboard uygulamasının ne zaman kesin ve tamamlanmış olarak geleceği belli değil. Fakat Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen Google I/O etkinliğinde duyurulması muhtemel.

Yapay zekanın hızla gelişmesi ve yaygınlaşması, büyük ve gelişmiş şirketler arasındaki rekabetin sınırlarını zorluyor. Bir anlamda yapay zeka kullanıcıları için çeşitliliğin artması olumlu karşılanıyor. Bir diğer yandan ise birçok alanda özgün çalışmalar vermesi, iş gücünü ilerde ele alacağını düşünüyor. Bu durum firmalar tarafından iyi karşılanırken çalışanlar tarafından ise korkutuyor demek yerine olacaktır.

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