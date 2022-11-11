Reeder'dan yüzde 100'e varan indirim kampanyası!

Tüm dünyayı etkisi altına alan kasım indirimleri tüm hızıyla devam ediyor. Pek çok şirketin kampanyalar ve indirimler yaptığı bu dönemde Reeder, oldukça ilginç bir projeyle dikkat çekmeyi başardı. Marka, getirdiğin kişi sayısı kadar indirim kazandıran kampanyasını duyurdu.

Reeder'dan getirdiğin kişi sayısı kadar indirim kampanyası

Uzun süredir sunduğu fiyat/performans ürünlerle dikkatleri üzerine çeken Reeder, yeni indirim kampanyasını duyurdu. Müşterilerden mağazalara gelirken yanlarında destek katılımcılar getirmelerini isteyen marka, böylelikle yüzde 100'e varan indirim şansı sunuyor.

Kampanya şartlarına göre müşteriler, yanlarında getirdikleri kişi kadar Reeder ürünlerinde indirim kazanıyor. Yani yüz kişi bedava ürün anlamına gelirken, elli kişi fiyatın yarı yarıya inmesini sağlıyor. Bir hafta boyunca sürecek kampanyanın kuralları ise oldukça basit.

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Esas kampanya katılımcısının yanında getirdiği, indirimden faydalanmasını sağlayan tüketici Yardımcı Katılımcıdır.

Tüketici yanında getirdiği yardımcı katılımcı sayısı oranında (örnek; 10 yardımcı katılımcı %10 indirim) indirimden faydalanacaktır.

Kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz.

Katılımcılar kampanya kapsamında indirimden bir kez yararlanabilir.

Esas katılımcılar kampanyaya yardımcı katılımcı olarak katılamaz. Yardımcı katılımcı bir esas katılımcının kampanyadan faydalanmasını sağlayabilir. Katılımcılara sunulan indirim oranı anlıktır, değiştirilemez, devredilemez, diğer kampanyalarla birleştirilemez.

Ayrıntılar, reeder.com.tr'de