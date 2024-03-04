Xiaomi, geçtiğimiz sene Android tabanlı HyperOS'a merhaba dedi. Böylelikle MIUI defteri kapandı. Destekleyen modelleri yeni yazılım ile güncellemek için yoğun mesai harcayan Xiaomi, şimdiye kadar birçok modeli yeni sürüme yükseltti. Son olarak Türkiye'de en çok satan tablet modelleri arasında yer alan Redmi Pad SE de HyperOS güncellemesine kavuştu.

Redmi Pad SE, HyperOS güncellemesi aldı

Yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar getiren HyperOS, kilit ekranı için daha fazla özelleştirme seçeneği sunuyor. Kontrol merkezinin ise MIUI 14'e benzese de daha modern bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra performans tarafında da önemli bir artış olduğunu unutmamakta fayda var. Tabii bu gibi yenilikler olduğu için kullanıcılar, HyperOS'u merakla bekliyor.

Mart ayı içerisinde güncelleme alacak modeller listesinde Redmi Pad SE de yer alıyordu. Bu bağlamda HyperOS, merakla beklenmeye başladı. Geçtiğimiz saatlerde ise Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede Redmi Pad SE için HyperOS yayınlandı.

Xiaomi'den üç model için HyperOS güncellemesi!

Güncellemenin 4,1 GB boyutunda olduğu belirtildi. Eğer Redmi Pad SE kullanıcısıysanız ve henüz güncelleme gelmemiş ise daha sonra tekrar kontrol etmenizde fayda var.

Bu ay (Mart 2024) içerisinde güncelleme alacak tüm Redmi modelleri şu şekilde sıralandı;

Redmi K40

Redmi K40S

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro Plus

Redmi K40 Gaming

Redmi K50

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Pro

Redmi K60

Redmi K60e

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi 11 Prime

Redmi 11 Prime 5G

Redmi 12

Redmi 12C

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 11

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro Plus

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11T

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro Plus 5G

Redmi Note 11E

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro Plus

Redmi Note 11R

Redmi Note 12

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro Plus

Redmi Note 12 Pro Explorer

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12 Pro 4G

Redmi Note 12S

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12R

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro Plus

Redmi Pad

Redmi Pad SE