Redmi Pad SE, HyperOS Güncellemesi Aldı
Xiaomi, Redmi Pad SE modeline HyperOS güncellemesini yayınladı. Güncelleme ile birlikte yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar kullanıcılara sunuldu. Ayrıca performans tarafında da önemli bir artış sağlandı. HyperOS güncellemesi, Türkiye dahil birçok ülkede kullanıcılara sunuldu.
Xiaomi, geçtiğimiz sene Android tabanlı HyperOS'a merhaba dedi. Böylelikle MIUI defteri kapandı. Destekleyen modelleri yeni yazılım ile güncellemek için yoğun mesai harcayan Xiaomi, şimdiye kadar birçok modeli yeni sürüme yükseltti. Son olarak Türkiye'de en çok satan tablet modelleri arasında yer alan Redmi Pad SE de HyperOS güncellemesine kavuştu.
Redmi Pad SE, HyperOS güncellemesi aldı
Yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar getiren HyperOS, kilit ekranı için daha fazla özelleştirme seçeneği sunuyor. Kontrol merkezinin ise MIUI 14'e benzese de daha modern bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra performans tarafında da önemli bir artış olduğunu unutmamakta fayda var. Tabii bu gibi yenilikler olduğu için kullanıcılar, HyperOS'u merakla bekliyor.
Mart ayı içerisinde güncelleme alacak modeller listesinde Redmi Pad SE de yer alıyordu. Bu bağlamda HyperOS, merakla beklenmeye başladı. Geçtiğimiz saatlerde ise Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede Redmi Pad SE için HyperOS yayınlandı.
Xiaomi'den üç model için HyperOS güncellemesi!
Güncellemenin 4,1 GB boyutunda olduğu belirtildi. Eğer Redmi Pad SE kullanıcısıysanız ve henüz güncelleme gelmemiş ise daha sonra tekrar kontrol etmenizde fayda var.
Bu ay (Mart 2024) içerisinde güncelleme alacak tüm Redmi modelleri şu şekilde sıralandı;
Redmi K40
Redmi K40S
Redmi K40 Pro
Redmi K40 Pro Plus
Redmi K40 Gaming
Redmi K50
Redmi K50i
Redmi K50i Pro
Redmi K50 Ultra
Redmi K50 Gaming
Redmi K50 Pro
Redmi K60
Redmi K60e
Redmi K60 Pro
Redmi K60 Ultra
Redmi 11 Prime
Redmi 11 Prime 5G
Redmi 12
Redmi 12C
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 10 Pro
Redmi Note 10S
Redmi Note 10 Pro 5G
Redmi Note 11
Redmi Note 11 Pro
Redmi Note 11 Pro Plus
Redmi Note 11 4G
Redmi Note 11T
Redmi Note 11 Pro 5G
Redmi Note 11 Pro Plus 5G
Redmi Note 11E
Redmi Note 11S 5G
Redmi Note 11 SE
Redmi Note 11T Pro
Redmi Note 11T Pro Plus
Redmi Note 11R
Redmi Note 12
Redmi Note 12 Pro
Redmi Note 12 Pro Plus
Redmi Note 12 Pro Explorer
Redmi Note 12 Pro Speed
Redmi Note 12 Pro 4G
Redmi Note 12S
Redmi Note 12 Turbo
Redmi Note 12R
Redmi Note 12R Pro
Redmi Note 12 5G
Redmi Note 13 5G
Redmi Note 13 Pro
Redmi Note 13 Pro Plus
Redmi Pad
Redmi Pad SE