Redmi Note 9S için MIUI 14 güncellemesi yolda!

Xiaomi, MIUI 14 arayüzünü çok yakında globaldeki Redmi Note 9S modelleri için kullanıma sunacak. İşte güncellemeyle ilgili ayrıntılar!

Kısa bir süre önce kullanıma sunulan MIUI 14, an itibariyle globaldeki kullanıcıların beğenisine sunulmaya başladı. Android 13 ve Android 12'yi temel alan yeni yapı birçok yeniliği beraberinde getiriyor ve selefine göre daha iyi bir kullanıcı deneyimi vadediyor. Son olarak globaldeki Redmi Note 9S modelleri için beklenen haber geldi.

Redmi Note 9S MIUI 14 güncellemesi alıyor

Xiaomiui'nin aktardığına göre geçen yıllarda kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi Note 9S modelinin Global ROM çalıştıran sürümleri MIUI 14 almaya başlayacak. Yeni sürüm, V14.0.1.0.SJWMIXMyapı numaralarına sahip ve sistem güvenliğini artıran Şubat 2023 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Öte yandan sürüm Android 12'yi temel alıyor.

Henüz net bir tarih olmasa da yeni güncellemenin en geç mart ayının ortalarına doğru geleceğini belirtelim. İlk olarak mi Pilot kullanıcıları için yayınlanacak sürümün herhangi bir sorun çıkmaması durumunda genel kullanıma açılacağını belirtelim.

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MIUI 14 bizlere neler sunuyor?

Xiaomi'nin yaptığı etkinlik ile birlikte yeni arayüzün önemli detaylarına artık hakimiz. Öncelikle artık kullanmadığınız ama yine de sistem izin vermediği için kaldırılamayan temel uygulamaların bir çoğunu silebileceksiniz. Ayrıca Xiaomi, çok oyunculu oyunlar başta olmak üzere uygulamaların çalışmasını hafifleten foton motoru (foton engine) teknolojisi sayesinde, üçüncü parti uygulamaların güç tüketimlerinin yüzde 22 oranında azaltılacağına dikkat çekiyor.

Şirketin bir diğer iddiası ise sistem performansının ciddi oranda geliştiği yönünde. Öyle ki Android 13 ve MIUI 14 ikilisiyle birlikte sistem akıcılığı yüzde 88 oranında arttırıldı. Buna rağmen güç tüketiminde ise yüzde 16'lık bir iyileştirme mevcut. Her ne kadar sistem performansı yükseltilmiş olsa da Xiaomi'nin verileri MIUI 14'ün bir önceki sürümden yüzde 23 oranla daha az alan kapladığını gösteriyor.

Bu sonuç MIUI arayüzünün yeniden ele alınması ve baştan geliştirilmesi ile oluyor. Yeni MIUI 14 artık eski sürümlere göre daha hızlı olmasının yanında daha kararlı ve daha az alan kaplıyor. Yalnız Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili modellerin bu yeniliklere odaklı optumize edildiğini hatırlatmakta fayda var.

MIUI 14 ile birlikte yeni "süper simgeler" adı verilen bir özellik daha sunuluyor. Ana ekrana farklı semboller ekleyebilmenize olana sağlayan bu özellik ile birlikte, daha canlı bir tema oluşturmak mümküne hale geliyor.

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