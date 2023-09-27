Redmi Note 13R Pro'nun Bazı Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin Redmi Note 13R Pro modelinin bazı teknik özellikleri 3C veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefonun uygun fiyatlı olması ve Qualcomm işlemciyle gelmesi bekleniyor.

Xiaomi'nin bu yılın başlarında vitrine çıkardığı Redmi Note 12R Pro'nun halefi üzerinde çalıştığı biliniyor. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek çok fazla sızıntı veya rapor ortaya çıkmadı, bu nedenle nasıl bir performans sunacağına dair akıllarda çok sayıda soru işareti var. Ancak bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı. Zira kısa süre önce yaşanan gelişme yaklaşan Redmi Note 13R Pro'nun bazı teknik özelliklerini gözler önüne seriyor.

Redmi Note 13R Pro neler sunacak?

Yaklaşan Redmi Note 13R Pro, 2311FRAFDC model numarasıyla 3C veri tabanındaki yerini aldı. Buna göre akıllı telefon 33W hızlarında şarj olabilen bir bataryadan beslenecek. Henüz belli olmasa da pilin 5.000 mAh'lik bir kapasiteye sahip olması bekleniyor.

Akıllı telefonun selefindeki gibi uygun fiyatlı olması muhtemel. Öte yandan orta segment Qualcomm bir işlemciyle gelmesi ve kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı MIUI 14'ü çalıştırması bekleniyor.

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Bilindiği üzere Çinli akıllı telefon firmaları arasında yeniden markalanma olayı bir hayli meşhur. Bu nedenle yaklaşan Redmi Note 13R modelinin globalde POCO X6 5G ismiyle kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Redmi Note 12R Pro'nun teknik özellikleri şöyle;