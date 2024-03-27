Redmi Note 13 Turbo Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Belli Oldu
Geçtiğimiz yıl Çin'de ve kısa bir süre önce ise globalde satışa çıkan Redmi Note 13 serisine yeni bir model katılmak üzere. Çinli marka bu noktada uzunca bir süredir Redmi Note 13 Turbo üzerinde mesai harcıyor ve son gelen raporlar lansmanın bir hayli yakında olduğunu gösteriyor. Akıllı telefon son olarak önemli bir eşiği aştı. İşte Redmi Note 13 Turbo özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!
Redmi Note 13 Turbo özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi
Redmi Note 13 Turbo, 24069RA21C model numarasıyla 3C veri tabanında göründü. Liste telefonun 90W şarj hızlarını desteleyeceği dışında herhangi bir özelliğini ortaya çıkarmazken, lansmanın ise çok yakında olduğuna dair önemli detayları veriyor.
Sektörde sızıntılarıyla bilinen Smart Pikachu tarafından yapılan paylaşıma göre Redmi Note 13 Turbo Çin pazarına özel olacak. Tabii, bu globalde satılmayacağın anlamına gelmemeli. Zira telefonun POCO F6 ismiyle nisan veya mayıs aylarında küreselde de satışa çıkması söz konusu. Bilindiği üzere bu bir yeniden markalanma durumu ve iki telefonun ismi ve tasarımları farklı olsa da aynı teknik özelliklere sahip olacağı anlamına geliyor.
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Bugüne dek ortaya çıkan raporlar, Redmi Note 13 Turbo'nun Snapdragon 7+ Gen 3'ten güç alacağını iddia etse de son dönemde gelen sızıntılar Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi üzerine yoğunlaşıyor. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.8 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno (Snapdragon 8 Gen 3) grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından Redmi Note 13 serisinin teknik özellikleri şöyle;
ÖzelliklerRedmi Note 13 Pro+ 5GRedmi Note 13 Pro 5GRedmi Note 13 ProRedmi Note 13 5GRedmi Note 13Ekran6.7¨ AMOLED, 120Hz, 1220 piksel,6.7¨ AMOLED, 120Hz, 1220 piksel,6.7¨ AMOLED, 120Hz, 1080 piksel6.7¨ AMOLED, 120Hz, 1080 piksel6.7¨ AMOLED, 120Hz, 1080 pikselİşlemciMediaTek Dimensity 7200-UltraSnapdragon 7s Gen 2MediaTek Helio G99-UltraMediaTek 6080Snapdragon 685Depolama/RAM8/256GB, 12/512GB (LPDDR5, UFS 3.1)8/256GB, 12/512GB (LPDDR4X, UFS 2.2)8/256GB, 12/512GB (LPDDR4X, UFS 2.2, Expandable)6/128GB, 8/256GB (LPDDR4X, UFS 2.2, Expandable)6/128GB, 8/128GB, 8/256GB (LPDDR4X, UFS 2.2, Expandable)Kamera200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro200MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makro108MP ana + 8MP ultra geniş + 2MP makroÖn Kamera16MP16MP16MP16MP16MPBatarya ve Şarj Hızı5,000 mAh, 120W5,100 mAh, 67W5,000 mAh, 67W5,000 mAh, 33W5,000 mAh, 33WFiyat (Avrupa)500 euro400 euro350 euro300 euro200 euro