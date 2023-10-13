Redmi Note 13 Serisi Global Piyasaya Sürülüyor

Çin'de kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi Note 13 serisi, global macerasına başlıyor. Akıllı telefonlar, çeşitli sertifikasyon platformlarında görünmeye başladı. Yaklaşan Redmi Note 13 serisi, IMDA veri tabanında ortaya çıktı. Pro+ modeli ise daha önce aynı platformda görülmüştü. Redmi Note 13 Pro+, kavisli AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 7200 Ultra işlemci, yüksek RAM ve depolama kapasitesi, hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Geçtiğimiz haftalarda Çin'deki kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi Note 13 serisinin global macerası başlamak üzere. Akıllı telefonlar son dönemde çeşitli sertifikasyon platformlarında görünüyor ve kısa bir süre önce bunlara bir yenisi daha eklendi.

Redmi Note 13 serisi IMDA veri tabanında göründü

Yaklaşan Redmi Note 13 serisi 2312DRAABG ve 2312RA50G model numaralarıyla IMDA veri tabanında ortaya çıktı. Söz konusu akıllı telefonların isimleri listede görünmüyor, ancak iddialara göre standart ve Pro modelleriyle karşı karşıyayız. Bunun nedeniyse Pro+'ın geçtiğimiz haftalarda aynı platformda ortaya çıkması diyebiliriz.

Redmi Note 13 Pro+, 6,67 inç büyüklüğünde kavisli AMOLED ekrana sahip. MediaTek Dimensity 7200 Ultra işlemciden güç alan akıllı telefonda 12/16 GB RAM ve 256/512 GB dahili depolama mevcut. Bunun dışında 120W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pilden besleniyor.

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Akıllı telefonun tüm teknik özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İşlemciMediaTek Dimensity 7200 UltraRAM12GB / 16 GBDepolama256 GB / 512 GBEkran6,67 inç, AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 1,5K çözünürlük, 1800 nit parlaklık ve HDR10Ön Kamera16 MegapikselArka Kamera200 Megapiksel Samsung ISOCELL HP38 Megapiksel ultra geniş açılı2 Megapikselİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MIUI 14Batarya5000 mAh, 120WHızlı Şarj DesteğiDiğer ÖzelliklerParmak izi sensörü, 3,5mm jak girişi, NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, 5G, IR Blaster, Dolby Vision, IP68

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