Redmi Note 13 Pro ve Pro Plus modellerinin küresel lansman öncesi fiyatları açıklandı. İşte özellikler ve fiyatlar.

Redmi Note 13 Pro ve Pro Plus Fiyatları Belli Oldu

Redmi Note 13 Pro modelleri küresel lansman öncesi fiyatları ile karşımıza çıktı. Yakında birçok ülkede satışa sunulacak olan Redmi Note 13 Pro ve Pro Plus'ın Avrupa fiyatları artık biliniyor. İşte Note 13 Pro modellerinin özellikleri ve fiyatları.

Redmi Note 13 Pro ve Pro Plus ne kadara satılacak?

Bugün Redmi'nin yakında küresel pazarda tanıtacağı yeni modelleri için fiyat bilgisi elimize ulaştı. Orta-üst segment özellikleri ile birçok kullanıcıya hitap eden Note 13 Pro modelleri, çok yakında raflarda yerini alacak. Peki fiyatlar ne kadar?

Sızıntılara Redmi Note 13 Pro Avrupa'da 450 Euro fiyat etiketi ile satılacak. Note 13 Pro Plus ise 500 Euro fiyatla ülkelere giriş yapacak. Bu haliyle 14-16 bin TL arası fiyatlara ulaşan Note 13 Pro modelleri, vegiler dahil 18-20 bin TL civarına ülkemize satılacak diyebiliriz.

HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri – Son liste!

Note 13 Pro ve Note 13 Pro+ özellikleri!

Gelelim cihazların özelliklerine. İki modelde de 6,67 inç büyüklüğünde ekranlar kullanan Redmi, bu AMOLED ekranlarda 120Hz yenileme hızı, 1800 nit parlaklık ve 1920Hz PWM karartma özelliği sunuyor. Tasarım olarak Note 13 Pro'da düz bir ekran kullanan şirket, Note 13 Pro+ için kavisli ekran tercih etmiş.

Gücünü Snapdragon 7s Gen 2 yonga setinden alan Note 13 Pro, Dimensity 7200 Ultra'lı Note 13 Pro Plus'dan bu tarafta ayrılıyor. 5000 mAh pil ve 120W hızlı şarj desteğine sahip olan Note 13 Pro, 5100 mAh 67W hızlı şarj destekli Note 13 Pro Plus'ı bu tarafta ise geride bırakıyor diyebiliriz.

İki modelde de Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemi kullanan şirket, 200 Megapiksel Samsung HP3 sensör, 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 Megapiksel makro lens ve 16 Megapiksel ön kamera gibi özellikleri iki modelde de ortak tutuyor.

Şimdilik cihazların küresel lansman tarihi net olarak bilinmese de bu ay ya da Ocak ayında Redmi Note 13 Pro ve Pro Plus'ın küresel lansmanı gerçekleştirilecek gibi duruyor. Siz Note 13 Pro modellerinin fiyatlarını nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.