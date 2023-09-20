Redmi Note 13 Pro ve Note 13 Pro Plus Tanıtıma Hazır!

Redmi Note 13 Pro modelleri için vakit geldi. Geçtiğimiz günlerde özellikleri ve lansman tarihi ile karşımıza çıkan Note 13 Pro serisi artık tanıtıma hazır. İşte Note 13 Pro ve Note 13 Pro Plus'ın lansman tarihi, özellikleri ve tasarımı.

Redmi Note 13 Pro ailesi yarın tanıtılacak!

Redmi, yeni Note 13 Pro modelleri ile 21 Eylül'de karşımıza çıkacak. Gerçekleştireceği etkinlikte Note 13 Pro ve Note 13 Pro+ modellerini tanıtacak olan şirket, cihazların tüm özelliklerini ve fiyatını açıklayacak. Ancak şimdiden iki model için de birçok bilgi elimizde.

Redmi, yarın tanıtacağı yeni modellerinin özelliklerini gizli tutamadı. Ortaya çıkan bilgilere göre Snapdragon 7s Gen 2 işlemciden güç alan Note 13 Pro, bu işlemciyi 6 GB, 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere dört farklı RAM bellek seçeneği ile destekliyor. Depolama tarafında ise 1 TB'a kadar yine dört seçenek bulunuyor.

Note 13 Pro'nun aksine gücünü MediaTek Dimensity 7200 Ultra'dan alan Note 13 Pro+, 18 GB'a kadar RAM bellek seçeneği sunacak. Ön tarafında 144Hz kavisli OLED ekran taşıyacak olan cihaz, arka tarafında Samsung imzalı 200 Megapiksel ISOCELL HP3 sensörüne yer verecek.

200 MP kamera, 144 Hz ekran: Redmi Note 13 Pro+ bir amiral gemisi özelliği daha aldı!

Her iki cihazda da IP68 ile suya ve toza karşı dayanıklılık sunan Redmi, yine iki modeli de siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği ile satışa sunacak. Fiyatlar şimdilik bilinmese de cihazların özellikleri ve tasarımları ile göz dolduracağını söylemek gerek. Siz Note 13 Pro modellerini nasıl buldunuz? Sizce özellikleri yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.