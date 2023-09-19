Redmi Note 13 Pro, Snapdragon 7s Gen 2 İşlemcili Telefon Olacak

Qualcomm, geçtiğimiz günlerde orta-üst sınıfa hitap edecek Snapdragon 7s Gen 2 yonga setini tanıttı. Redmi Note 13 Pro ise bu işlemciyi kullanan ilk telefon olacak. Son sızıntılar, yeni cihazın performans sonuçlarını ortaya koydu. İşte 16GB RAM ve Snapdragon 7s Gen 2'li Note 13 Pro.

Note 13 Pro neler vadediyor?

Xiaomi, yeni Note 13 serisi modellerini 21 Eylül Perşembe günü tanıtacak. Resmi lansman öncesinde ise bazı modellerin Geekbench sonuçları ortaya çıktı. Yeni sızıntılar sonrasında Note 13 Pro'nun Snapdragon 7s Gen 2'den güç alacağı kesinleşmiş oldu.

Snapdragon 7s Gen 2; 4 × 2.4GHz Cortex A78 ve 4 × 1.95GHz Cortex A55 çekirdek diziliminden oluşuyor. GPU tarafında ise Adreno 710'a sahip. 4nm mimarisinde geliştirilen işlemci; Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E ve Quick Charge 4+ özelliklerini barındırıyor.

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Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Note 13 Pro; 6 GB, 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere dört farklı RAM seçeneğiyle satışa sunulacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olarak dört farklı seçenek sunacak.

Ailenin bir diğer üyesi olacak Redmi Note 13 Pro+ modelinin ise MediaTek Dimensity 7200-Ultra yonga setinden gücünü alacağını belirtelim. Bu, Pro modeline kıyasla hem enerji hem de performans artışı sağlayacak.

Note 13 serisiyle ilgili tüm detayların 21 Eylül Perşembe günü düzenlenecek lansmanla görücüye çıkacağını hatırlatalım. Cihazların global pazara gelmesi birkaç ay gecikebilir.

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