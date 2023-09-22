Redmi Note 13 Pro Plus Tanıtıldı

Redmi bugün yeni ürünlerini tanıttı. Bunların arasında yüksek özelliklere sahip Redmi Note 13 Pro Plus da vardı. Gelin MediaTek Dimensity 7200 Ultra işlemcisinden güç alan Redmi Note 13 Pro+'ın özelliklerine ve fiyatına göz atalım.

Redmi bugün yeni ürünlerini tanıttı. Bunların arasında yüksek özelliklere sahip Redmi Note 13 Pro Plus da vardı. Gelin MediaTek Dimensity 7200 Ultra işlemcisinden güç alan Redmi Note 13 Pro+'ın özelliklerine ve fiyatına göz atalım.

Note 13 Pro Plus kamerası ile can yakıyor!

Bugün Note 13 Pro ile birlikte Pro+ versiyonunu da tanıtan Redmi, bu modelde işlemci olarak MediaTek Dimensity 7200 Ultra'yı kullanıyor. Bu işlemcinin yanında 12 GB ve 16 GB RAM bellek sunan şirket, 256 GB ve 512 GB depolama ile verilerin saklanmasına olanak sağlıyor.

Ön tarafında 6,67 inç büyüklüğünde kavisli AMOLED ekrana sahip olan Redmi Note 13 Pro Plus, bu ekranda 120Hz yenileme hızı ve 1,5K çözünürlük sunuyor. 1800 nit parlaklığa ulaşan bu ekran aynı zamanda HDR10 desteğine de sahip. Yine ön tarafta 16 Megapiksellik bir selfie kamerasını da konumlandıran Redmi, arka tarafta ana kamera olarak Samsung imzalı 200 Megapiksellik ISOCELL HP3 sensörü kullanıyor. Bu kameraya ise 8 Megapiksel ultra geniş açılı sensör ve 2 Megapiksellik ekstra bir kamera eşlik ediyor.

Redmi Note 12S kutu açılımı!

Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çalışan Redmi Note 13 Pro Plus, IP68 ile suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Kasanın içerisinde 5000 mAh'lik bir batarya taşıyan cihaz, aynı zamanda 120W hızlı şarj desteğine sahip. Ek olarak parmak izi sensörü, 3,5mm jak girişi, NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, 5G, IR Blaster ve Dolby Vision gibi özellikler de Redmi Note 13 Pro+ bünyesinde geliyor.

Redmi Note 13 Pro Plus'ın fiyatı!

Tüm bu özellikleri ile birlikte cihazın fiyatını da açılayan Redmi, Note 13 Pro+ için üç farklı versiyon sunuyor. Bunların hepsini aşağıda sıraladık. Siz Note 13 Pro Plus modellerinin fiyatlarını nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

12 GB + 256 GB / 273 Dolar

12 GB + 512 GB / 300 Dolar

16 GB + 512 GB / 314 Dolar

Note 13 Pro Plus'ın özellikleri!