Redmi Note 13 Pro+ Performans Raporu Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Redmi, akıllı telefon pazarındaki payını artırmak için Note 13 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Geekbench testinde görüntülenen Redmi Note 13 Pro+, MediaTek Dimensity 7200 Ultra işlemcisi ve 16 GB RAM ile dikkat çekiyor.

Xiaomi'nin çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Redmi, akıllı telefon pazarındaki payını artırabilmek için model kataloğunu büyütmeye devam ediyor. Marka, yakın zamanda Note 13 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen bu seride yer alacak Pro+ modeli, Geekbench'te görüntülendi. İşte Redmi Note 13 Pro+ performans raporu…

Redmi Note 13 Pro+ performans raporu

Yeni bir akıllı telefon veya tablet çıkacağı zaman adı sıkça duyulan Geekbench, bir cihazın ne kadar performanslı olduğunu ölçmek için kullanılan bir mobil uygulama olarak öne çıkıyor. Akıllı telefonda test amacıyla yaptığı işlemlerin hızına göre puanlama yapan bu yazılım, cihazın ne kadar performanslı olduğunu ortaya koyar.

V2321 model numarasıyla Geekbench veri tabanına görüntülenen Redmi Note 13 Pro+, tekli çekirdekli testten 1122 puan almışken, çoklu çekirdekli testte ise 2636 skor elde etti. Peki akıllı telefon hangi özelliklere sahip olacak?

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Performans raporunda yer alan bilgilere göre akıllı telefon test sırasındayken cihaz, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7200 Ultra işlemcisinden güç aldı. Marka, yakın zamanda akıllı telefonun kalbinde bu işlemcinin olacağını doğrulamıştı.

Akıllı telefonun Android 13 işletim sisteminde çalıştığı ve 16 GB RAM'e sahip olduğu da raporda yer alıyor. Bu noktada cihazın en yüksek varyasyonunun 16 GB RAM'li olacağı düşünülüyor. Onun hemen altında 8 GB RAM'lik bir versiyon da olabilir.

Model ile ilgili raporda yer alan bilgiler bunlarla sınırlı. Akıllı telefon hakkında daha fazla fikir sahibi olabilmek için geçmiş sızıntılara bakabilir. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Redmi Note 13 Pro+, f/1,65 diyafram açıklığına sahip 200 Megapiksel ana kameraya sahip olacak.

Öte taraftan 6,67 inç boyutunda, 144 Hz yenileme hızı ile desteklenen 2.712 x 1.220 piksel çözünürlüğünde OLED bir ekranla gelmesi bekleniyorken, 67 W hızında şarj ile beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek.

Redmi Note 13 Pro+ beklenen özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikBilgi İşlemci: MediaTek Dimensity 7200 Ultraİşletim Sistemi: Android 13RAM: 16 GB / 8 GBAna Kamera: 200 Megapiksel, f/1.65 diyafram açıklığıEkran Boyutu: 6.67 inçEkran Çözünürlüğü: 2712 x 1220 pikselEkran Teknolojisi: OLEDEkran Yenileme Hızı: 144 HzBatarya Kapasitesi: 5000 mAhŞarj: 67 W

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