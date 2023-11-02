Redmi Note 13 Pro Geekbench Puanı Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz ay Çin'de kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi Note 13 serisinin global sürümleri için geri sayım resmen başladı. Kısa bir süre önce FCC veri tabanında ortaya çıkan serinin üst düzey özelliklere sahip Pro modeli şimdi de Geekbench'te göründü. İşte Redmi Note 13 Pro Geekbench puanı!

Geçtiğimiz ay Çin'de kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi Note 13 serisinin global sürümleri için geri sayım resmen başladı. Kısa bir süre önce FCC veri tabanında ortaya çıkan serinin üst düzey özelliklere sahip Pro modeli şimdi de Geekbench'te göründü. İşte Redmi Note 13 Pro Geekbench puanı!

Redmi Note 13 Pro Geekbench veri tabanında ortaya çıktı

Redmi Note 13 Pro, 2312DRA50G model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.021, çok çekirdekli testlerden ise 2 bin 855 puan aldı. Böylelikle cihazın bazı teknik özellikleri belli oldu.

Akıllı telefonda kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 olacak. 4 nm mimariyle gelen yonga seti; 4x 2.4 GHz Kryo ve 4x 1.95 GHz Kryo çekirdeklerine ek olarak Adreno 710 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Geekbench listesine baktığımızda telefonun 8 GB RAM ile geleceğini ve kutudan çıkar çıkmaz Android 13 çalıştıracağını söyleyebiliriz. Tabii burada daha farklı opsiyonların olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak gerekiyor.

Son sızıntıları dikkate aldığımızda Redmi Note 13 Pro'nun Çin ile Avrupa versiyonunun arasında herhangi bir teknik özellik farkının olmasını beklemediğimizi söylemek mümkün. Akıllı telefonun Çin sürümünün teknik özellikleri ise şöyle;