Redmi Note 13 Pro Geekbench Puanı Ortaya Çıktı
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Geçtiğimiz ay Çin'de kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi Note 13 serisinin global sürümleri için geri sayım resmen başladı. Kısa bir süre önce FCC veri tabanında ortaya çıkan serinin üst düzey özelliklere sahip Pro modeli şimdi de Geekbench'te göründü. İşte Redmi Note 13 Pro Geekbench puanı!
Geçtiğimiz ay Çin'de kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi Note 13 serisinin global sürümleri için geri sayım resmen başladı. Kısa bir süre önce FCC veri tabanında ortaya çıkan serinin üst düzey özelliklere sahip Pro modeli şimdi de Geekbench'te göründü. İşte Redmi Note 13 Pro Geekbench puanı!
Redmi Note 13 Pro Geekbench veri tabanında ortaya çıktı
Redmi Note 13 Pro, 2312DRA50G model numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.021, çok çekirdekli testlerden ise 2 bin 855 puan aldı. Böylelikle cihazın bazı teknik özellikleri belli oldu.
Akıllı telefonda kullanılacak işlemci Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 olacak. 4 nm mimariyle gelen yonga seti; 4x 2.4 GHz Kryo ve 4x 1.95 GHz Kryo çekirdeklerine ek olarak Adreno 710 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
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Geekbench listesine baktığımızda telefonun 8 GB RAM ile geleceğini ve kutudan çıkar çıkmaz Android 13 çalıştıracağını söyleyebiliriz. Tabii burada daha farklı opsiyonların olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak gerekiyor.
Son sızıntıları dikkate aldığımızda Redmi Note 13 Pro'nun Çin ile Avrupa versiyonunun arasında herhangi bir teknik özellik farkının olmasını beklemediğimizi söylemek mümkün. Akıllı telefonun Çin sürümünün teknik özellikleri ise şöyle;
ÖzellikDeğerEkran6.67 inç, 1.5K (3200 x 1440 piksel), OLED, 120 Hz yenileme hızı, 1800 nit maksimum parlaklık, Gorilla Glass VictusİşlemciSnapdragon 7s Gen 2RAM6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB LPDDR5 RAMDepolama512 GBGrafik BirimiAdreno 710İşletim SistemiAndroid 13Arka Kamera200 Megapiksel OIS Samsung HP3 + 8 Megapiksel ultra geniş açılı + 2 Megapiksel makroÖn Kamera16 MegapikselBatarya5100mAhŞarj67W hızlı şarjBoyutlar163.56 x 74.67 x 8.38 mmAğırlık187 gramBağlantılar5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-CDiğer ÖzelliklerX-ekseni doğrusal motor, çift stereo hoparlör, IP54 su ve toz direnci, 3.5mm ses jakı, ekran içi parmak izi tarayıcı