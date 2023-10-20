Redmi Note 13 Pro+ FCC veri tabanında göründü

Geçtiğimiz haftalarda Çin'de piyasaya sürülen Redmi Note 13 serisi çok yakında globaldeki kullanıcılarla da buluşacak. Akıllı telefonların yakın zamanda Avrupa'da satışa çıkması beklenirken, son ortaya çıkan yeni bir rapor serinin üst düzey özelliklere sahip Redmi Note 13 Pro+ modelinin etkinlik öncesi FCC veri tabanında göründüğünü gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz haftalarda Çin'de piyasaya sürülen Redmi Note 13 serisi çok yakında globaldeki kullanıcılarla da buluşacak. Akıllı telefonların yakın zamanda Avrupa'da satışa çıkması beklenirken,son ortaya çıkan yeni bir rapor serinin üst düzey özelliklere sahip Redmi Note 13 Pro+ modelinin etkinlik öncesi FCC veri tabanında göründüğünü gözler önüne seriyor.

Redmi Note 13 Pro+ FCC veri tabanında

Yaklaşan Redmi Note 13 Pro+, 23090RA98G model numarasıyla FCC veri tabanında ortaya çıktı. Liste akıllı telefonun herhangi bir özelliğini göstermezken, global lansmanın çok yakında olduğuna işaret ediyor. Bilindiği üzere seri Avrupa'ya bu yılın başlarında geldi. Bu nedenle Redmi Note 13 ailesinin de benzer bir tanıtım takvimini benimsemesini bekliyoruz.

Redmi Note 13 Pro+, 6,67 inç büyüklüğünde kavisli AMOLED ekrana sahip. MediaTek Dimensity 7200 Ultra işlemciden güç alan akıllı telefonda 12/16 GB RAM ve 256/512 GB dahili depolama mevcut. Bunun dışında 120W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pilden besleniyor.

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Akıllı telefonun tüm teknik özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İşlemciMediaTek Dimensity 7200 UltraRAM12GB / 16 GBDepolama256 GB / 512 GBEkran6,67 inç, AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 1,5K çözünürlük, 1800 nit parlaklık ve HDR10Ön Kamera16 MegapikselArka Kamera200 Megapiksel Samsung ISOCELL HP38 Megapiksel ultra geniş açılı2 Megapikselİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MIUI 14Batarya5000 mAh, 120WHızlı Şarj DesteğiDiğer ÖzelliklerParmak izi sensörü, 3,5mm jak girişi, NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, 5G, IR Blaster, Dolby Vision, IP68

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