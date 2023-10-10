Redmi Note 13 Pro+ BIS veri tabanında göründü

Geçtiğimiz haftalarda Çin'de vitrine çıkan Redmi Note 13 serisinin global macerası için geri sayım resmen başladı. Akıllı telefonların yakın zamanda Avrupa'da satışa çıkması beklenirken, kısa bir süre önce ortaya çıkan yeni bir rapor serinin üst düzey özelliklere sahip Redmi Note 13 Pro+ modelinin etkinlik öncesi BIS veri tabanında göründüğünü gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz haftalarda Çin'de vitrine çıkan Redmi Note 13 serisinin global macerası için geri sayım resmen başladı. Akıllı telefonların yakın zamanda Avrupa'da satışa çıkması beklenirken, kısa bir süre önce ortaya çıkan yeni bir rapor serinin üst düzey özelliklere sahip Redmi Note 13 Pro+ modelinin etkinlik öncesi BIS veri tabanında göründüğünü gözler önüne seriyor.

Redmi Note 13 Pro+ BIS veri tabanında

Yaklaşan Redmi Note 13 Pro+, 23090RA98I veri tabanında ortaya çıktı. Liste akıllı telefonun herhangi bir teknik özelliğini ortaya çıkarmazken, lansmanın çok yakında olduğuna işaret ediyor. Bilindiği üzere seri Avrupa'ya bu yılın başlarında geldi. Bu nedenle Redmi Note 13 serisinin de benzer bir tanıtım takvimini benimsemesini bekliyoruz.

Redmi Note 13 Pro+, 6,67 inç büyüklüğünde kavisli AMOLED ekrana sahip. MediaTek Dimensity 7200 Ultra işlemciden güç alan akıllı telefonda 12/16 GB RAM ve 256/512 GB dahili depolama mevcut. Bunun dışında 120W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pilden besleniyor.

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Akıllı telefonun tüm teknik özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.