Redmi Note 13 Ailesi Özellikleri Ortaya Çıktı

Redmi, Note 13 ailesinin özelliklerini açıkladı. Note 13 Pro Plus, 200 Megapiksel kamera ve 120W hızlı şarj desteği ile dikkat çekiyor. Diğer modellerde ise 1,5K görüntü kalitesine sahip AMOLED ekranlar ve 67W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Redmi, özellikleriyle göz dolduracak Redmi Note 13 ailesini tanıtmaya hazırlanıyor. Resmi lansman için tarih veren şirket, Note 13 ailesinin posterlerini de saklamadı. Gelin Note 13 Pro Plus başta olmak üzere cihazların ortaya çıkan özelliklerine göz atalım.

Note 13 Pro Plus 200 Megapiksel kamera ile geliyor!

Redmi yaptığı resmi açıklama ile Note 13 serisini doğruladı. Bu ay Çin'de bir etkinlik gerçekleştireceğini belirten şirket, yeni modelleri Redmi Note 13, Note 13 Pro ve Note 13 Pro Plus'ı bu etkinlikte tanıtacak. Ancak ortaya çıkan posterler Redmi Note 13 ailesinin bazı özelliklerini şimdiden gözler önüne sürüyor.

İlk olarak serinin en üst modeli Redmi Note 13 Pro Plus'a göz atacak olursak, cihazın ekran tarafında diğer modellerden farklı olmayacağını söylemekte fayda var. 6,67 inç büyüklüğünde 1,5K görüntü kalitesine sahip göz koruma sertifikalı AMOLED ekranla gelecek olan Note 13 Pro Plus, içerisinde 5000 mAh'lik bir batarya taşıyacak. Bu pil için ise 120W hızlı şarj desteği sunulacak.

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Ortaya çıkan görsellere göre 2 adet Cortex-A715 ve 6 adet Cortex-A510 olmak üzere toplam sekiz çekirdekten oluşan Dimensity 7200 Ultra'dan güç alan Redmi Note 13 Pro Plus, Arm Mali-G610 GPU ile donatılacak. Ana kamera tarafında ise cihaza Samsung tarafından üretilen 200 Megapikselik Samsung ISOCELL HPX sensör eşlik edecek.

Note 13 ve Note 13 Pro'ta geldiğimizde ise yine 1,5K görüntü kalitesine sahip göz koruma sertifikalı 6,67 inçlik AMOLED ekranlar kullanıldığını görüyoruz. Note 13 ve Note 13 Pro modeli için 67W hızlı şarj desteği sunacak olan şirket, bu modellerde 5120 mAh bataryalar kullanacak.

Kamera tarafında bu modellerde de 200 Megapiksellik Samsung ISOCELL sensör kullanan Redmi, 8 Megapiksel ve 2 Megapiksel olmak üzere iki kamerayı daha cihazın arkasına yerleştirecek. Ek olarak üç modelin de ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olacağı bilinirken, Note 13 Pro'nun Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden güç alacağı söylentiler arasında.