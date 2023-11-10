Redmi Note 13 5G Küresel Lansmana Hazırlanıyor

Redmi, Note 13 ailesini Çin'de gözler önüne sürdü. Şimdi ise gözler küresel lansmanda. Bugün NBTC'de görülen Note 13 5G, görünüşe göre yakında küresel pazarda satışa sunulacak. İşte Note 13 5G hakkında tüm bilinenler.

Redmi Note 13 5G, çok yakında raflarda yerini alacak!

Redmi'nin yeni modeli Note 13 5G, bugün NBTC sertifikasyon sitesinde göründü. Küresel pazarda satılması adına önemli bir adım atan Note 13 5G, net tarih verilmese de kısa süre içerisinde tüm dünyada satılıyor olacak. Şimdilik global versiyonda özellik farkı olacak mı bilinmiyor. Ancak iddialar her iki sürümün de aynı özelliklerde olacağı yönünde.

6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde bir ekranla gelecek olan Note 13 5G, bu AMOLED ekranda 120Hz yenileme hızı sunacak. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan Redmi Note 13, IP54 ile suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

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Gücünü MediaTek Dimensity 6080 yonga setinden alan Note 13, 8 GB ve 12 GB RAM belleklere sahip. Depolama tarafında 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki seçenek sunan cihaz, ön tarafında 16 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyor. Arka tarafta ise 100 Megapiksellik bir ana kamera ve 2 Megapiksellik derinlik sensörü yer alıyor.

Elektriksel anlamda gücünü 5000 mAh'lik bataryasından alan Note 13, 33W hızlı şarj desteğini beraberinde getiriyor. Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çalışan Redmi Note 13 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 ve USB-C gibi özelliklere de sahip. Boyutlar ise 161.1 x 75 x 7.6 mm olarak ölçülüyor.

Görünüşe göre Çinli şirket yeni Note 13 modellerini küresel pazarda satmak için acele ediyor. NBTC sertifikası da alındığına göre Note 13 için artık beklemeye başlayabiliriz. Sizce Note 13 ailesi ülkemizde ne kadar fiyatla satılacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.