Redmi Note 13 4G Modeli Yakında Piyasada

Çin'de piyasaya sürülen Redmi Note 13 serisi, globaldeki kullanıcılarla da buluşacak. Xiaomi, uygun fiyatıyla dikkat çekecek Redmi Note 13 4G modelini de eklemek istiyor. Son raporlar, akıllı telefonun özelliklerini ortaya çıkarıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Çin'de piyasaya sürülen Redmi Note 13 serisi çok yakında globaldeki kullanıcılarla da buluşacak. Xiaomi çok yakında bu seriyle uygun fiyatıyla dikkatlerini üzerine çekecek Redmi Note 13 4G modelini de eklemek istiyor. Son paylaşılan raporlar akıllı telefonla ilgili yeni ayrıntıları ortaya çıkarıyor.

Redmi Note 13 4G FCC veri tabanında ortaya çıktı

Redmi Note 13 4G, 23129RA5FL model numarasıyla FCC veri tabanında ortaya çıktı. Listeye göre akıllı telefon 2G, 3G ve 4G ağ desteğinin yanı sıra hem 2,4 GHz hem de 5 GHz Wi-Fi ağlarını destekleyecek. Dahası, GPS, GLONASS, Galileo, BDS ve SBAS desteğine sahip çift SIM gibi özellikleri de kullanıcılara sunacak.

Akıllı telefonun kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzüyle çıkması ve ilerleyen dönemlerde geçtiğimiz haftalarda tanıtılan HyperOS güncellemesini alması muhtemel. Cihazın güç alacağı işlemci ise Qualcomm Snapdragon 685 olacak. 6 nm mimariyle üretilen yonga seti; 4x 2.8 GHz ARM Cortex-A73 (Kryo) ve 4x 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak Adreno 610 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Akıllı telefonun selefi Redmi Note 12 4G'nin teknik özellikleri ise şöyle;

Ekran: 6.67 inç FHD+ 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED panel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685

RAM: 4/6/8 GB LPDDR4x

Depolama: 128/256 GB UFS 2.2

Ön Kamera: 8 Megapiksel

Arka Kamera: 48 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel derinlik sensörü

Pil: 33W hızlarında şarj olabilen 5,000 mAh'lik pil

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