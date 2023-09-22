Redmi Note 12S Kutu Açılımı ve Özellikleri

Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin yeni modeli Redmi Note 12S kutu açılımı ile sizlerleyiz. 9.999 TL'ye alınır mı?

Redmi Note 12S kutu açılımı!

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Cihazın özelliklerine göz attığımızda, ekranın 6,43 inç FHD+ AMOLED DotDisplay teknolojisi kullanarak geliştirildiğini görüyoruz. Bu ekranın yenileme hızı maksimum 90 Hz ve parlaklık, tipik olarak 700 nit seviyesindeyken en yüksek parlaklık 1000 nit'e kadar çıkabiliyor. Ayrıca, 4.500.000: 1 kontrast oranıyla 2400 x 1080 çözünürlüğe sahip. Ekran ayrıca güneş ışığı altında iyi görünmesini sağlayan özelliklere sahiptir ve Okuma Modu 3.0 ile geliyor.

Cihazın tasarımı, 159,87 x 73,87 x 8,09 mm boyutlarında ve 176 gram ağırlığında. Renk seçenekleri arasında Buz Mavisi, İnci Yeşili ve Oniks Siyahı bulunuyor. Arka kamera özellikleri, 108 MP geniş açılı bir ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kameradan oluşuyor. Arka kamera ile 1080p ve 720p video kaydı yapabilirsiniz.

Ön kamera ise 16 MP çözünürlüğe sahip ve 1080p ve 720p video kaydı yapabiliyor. Yonga seti MediaTek Helio G96 ve 6 GB veya 8 GB LPDDR4X RAM ile eşleştirilmiş. Depolama alanı ise 128GB veya 256GB genişletilebilir depolama seçenekleri sunuyor.

Bağlantı seçenekleri çift SIM kart desteği, NFC, GPS ve Glonass gibi özellikleri içeriyor. Ayrıca, çift hoparlör ve 3,5 mm kulaklık jakı gibi ses özelliklerine sahip. Cihazın işletim sistemi Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çalışıyor.