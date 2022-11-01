Redmi Note 12 serisine büyük ilgi!

Akıllı telefon dünyasının en büyük isimlerinden birisi olan Xiaomi, Redmi adını büyütmeye devam ediyor. Şirket, orta segmentin en iyi serilerinden olarak gösterilen Bu ayın başında Xiaomi 12T serisini tanıtarak ivme yakalayan Xiaomi, Redmi adını büyütmeye devam ediyor. Şirket, Redmi Note serisinin yeri ailesini 5 gün önce piyasaya sürmüştü.

Redmi Note 12 serisi, 1 saat içinde 350 bin adetten fazla sattı

Orta üst segment olarak tanımlanan Redmi Note serisi, önemli bir kitleye ulaşmış durumda. Birçok kişi tarafından orta sınıfın en iyisi olarak tanımlanan serinin yeni üyesine ilgi oldukça fazla. 27 Ekim'de sahne alan Redmi Note 12 serisi, satışa çıktığı ilk 1 saatte 350 binden fazla satarak şirketin yüzünü güldürdü.

Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro ve Redmi Note 12 Pro+ modellerinden oluşan seri özellikleriyle airal gemisi modellere kafa tutuyor. Özellikle serinin Pro+ modeli, kamera özellikleriyle adından söz ettiriyor.

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Redmi Note 12 Pro+, OIS özellikli 200 megapiksel Samsung HPX kamerayla sahne aldı. İşlemci koltuğunda MediaTek Dimensity 1080'e yer veren model, panelinde üçlü kamera dizilimine yer veriyor. 200 megapiksellik ana kameraya 8 megapiksellik sensör ve 2 megapiksel macro lens eşlik ediyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel özçekim kamerası yer alıyor.

Redmi Note 12 Pro+ özellikleri