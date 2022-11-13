Redmi Note 12 serisi global yolunda!

Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda Redmi Note 12 serisini vitrine çıkardı. Teknik özellikleriyle ve tasarımıyla orta segmente hitap eden yeni modeller çok yakında globale de gelecek. Hatta son olarak FCC veri tabanında ortaya çıktı. Bu da global etkinliğin çok yakında olduğu anlamına geliyor.

Redmi Note 12 serisi FCC veri tabanında göründü

Xiaomi'nin globale getirmeye hazırlandığı Redmi Note 12 serisi FCC veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefonların model numaraları ise sırasıyla 22111317G, 22101316G ve 22101316UG. Bunun dışında FCC, modellerin bazı bölgelerde MIUI 14 ile geleceğini gözler önüne seriyor. Bilindiği üzere Çin'de kutudan MIUI 13 ile çıkmışlardı.

Akıllı telefonların tanıtım tarihi ise şu an için belli değil. Ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre 2023 yılında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bunun dışında cihazların Çin ve global varyantları arasında kayda değer değişiklikler beklenmiyor.

Redmi K60 serisinin kamera özellikleri ortaya çıktı!

Redmi Note 12 Pro+ özellikleri