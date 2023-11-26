Redmi Note 12 Özellikleri ve İnceleme

Redmi Note 12, uzun süredir beklenen özellikleriyle nihayet piyasaya sürüldü. Bu 4G destekli akıllı telefon, cazip fiyatıyla öne çıkıyor. Redmi Note 12 inceleme sizlerle.

Redmi Note 12 inceleme!

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Bu cihaz, 6.67 inçlik bir FHD+ AMOLED ekranla geliyor ve 120Hz'lik bir yenileme hızına sahip. Ek olarak, 1.200 nitlik maksimum parlaklık, DCI-P3 renk gamı ve 4.500.000: 1 kontrast oranı gibi özellikler de sunuyor.

Redmi Note 12 4G, Qualcomm Snapdragon 685 işlemcisi ile donatılmıştır. 6nm fabrikasyon süreci ile üretilen bu işlemci, dört adet 2.8 GHz ARM Cortex-A73 (Kryo) ve dört adet 2.8 GHz ARM Cortex-A53 (Kryo) çekirdeği yanı sıra Adreno 610 grafik birimi içerir.

Cihaz, 4/6/8 GB LPDDR4x RAM ve 128/256 GB UFS 2.2 dahili depolama seçenekleriyle kullanıcılara sunuluyor. Dahası, microSD kart yuvası sayesinde depolama kapasitesi artırılabilir. Cihaz, kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çalışacak şekilde çıkıyor.

Selfie çekimler için 8 Megapiksel ön kamera bulunurken, arka tarafta 48 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü ile donatılmış üçlü bir kamera kurulumu mevcut. Cihaz, parmak izi okuyuculu güç düğmesiyle güvenli bir şekilde açılabilir. Son olarak, cihaz 33W hızında şarj edilebilen 5.000 mAh kapasiteli bir pile sahip.