Redmi Note 12 hakkında heyecanlandıran paylaşım!

Xiaomi'den kısa bir süre önce seride yer alacak Redmi Note 12 Explorer'ın şarj yeteneklerin gözler önüne seren bir paylaşım geldi.

Xiaomi, bu yılın başlarında vitrine çıkardığı Redmi Note 11 serisi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak şirket mayısta seriye Note 11 SE'yi eklerken, yaklaşmakta olan Redmi Note 12 serisinde de önemli aşama kaydetti. Bugün tanıtılması beklenen seriyle ilgili yeni bir paylaşım geldi.

Redmi Note 12 Explorer için '210W' vurgusu

Redmi Note 12 serisi için geri sayım başladı. Bir süredir sızıntılarla gündemde olan akıllı telefonlar saatler sonra kullanıcıların beğenisine sunulacak. Lansman hızla yaklaşırken, Xiaomi'den kısa bir süre önce seride yer alacak Note 12 Explorer'ın şarj yeteneklerin gözler önüne seren bir paylaşım geldi.

Redmi Note 12 Explorer, 210W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Bu da kendisini dünyanın en hızlı şarj olan akıllı telefonu unvanını getirecek. Henüz tam belli olmasa da cihazın 4.300 mAh'lik bir pilden beslenmesi bekleniyor. Böylelikle 9 dakikada tam şarj yapabilecek.

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Akıllı telefonun 6.7 inç FHD+ çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı sunan AMOLED bir panelle geleceği ifade ediliyor. Cihazın paneli 10 bit renk desteğine sahip olacak.

Modelde MediaTek Dimensity 1080 kullanılacak. TSMC'nin N6 6nm teknolojisi ile üretilen Dimensity 1080 işlemcide 2 adet 2.6GHz ARM Cortex-A78 ve 6 adet 2.0GHz ARM Cortex-A55 bulunuyor. Grafik arabirimi tarafında ise ARM Mali-G68 MC4 tercih ediliyor.

Telefon 8 GB RAM ve 256 GB depolama olmak üzere tek bir opsiyonla satışa çıkacak. Bunun dışında önde 16 Megapiksel selfie kamerası ve arkada OIS destekli 200 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu kullanıcılara sunulacak.

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