Android telefonlar arasındaki yarışın galibi bu sene Redmi olmuş gibi duruyor. Açıklamalara göre satış rakamları ile rakiplerini gerisinde bırakan Redmi Note 12 5G, bir milyon satışı geçen en hızlı Android akıllı telefonu oldu.

Redmi Note 12 5G, Bir Milyon Satışı Geçen En Hızlı Android Telefon Oldu

Android telefonlar arasındaki yarışın galibi bu sene Redmi olmuş gibi duruyor. Açıklamalara göre satış rakamları ile rakiplerini gerisinde bırakan Redmi Note 12 5G, bir milyon satışı geçen en hızlı Android akıllı telefonu oldu.

Redmi Note 12 5G, ilk altı ayda 1 milyondan fazla sattı!

Redmi bugün Note 12 5G ile ilgili yeni bir bilgi paylaştı. Bu yıl içerisinde 1 milyondan fazla satış yapan en hızlı Android telefon olan Note 12 5G, rakiplerini rahat bir şekilde geride bırakmış gibi duruyor. Tanıtıldığı günden itibaren özellikleri ve fiyatıyla beğeni kazanan Note 12 5G, satış rakamıyla bu durumu kanıtlıyor.

Ocak – Temmuz 2023 tarihleri arasında 1 milyon satılmayı başaran Note 12 5G, 6,67 inç büyüklüğünde 120Hz'lik ekrana sahip. Gücünü Snapdragon 4 Gen 1 yonga setinden alan Note 12 5G, elektriksel anlamda gücünü 5000 mAh'lik bataryasından alıyor. Arka tarafta ana kamera olarak 48 Megapiksellik bir lens taşıyan cihaz, kamera grubu içerisinde 8 Megapiksel ve 2 Megapiksel olmak üzere iki kameraya daha yer veriyor.

Redmi 12 kutu açılımı!

Genel olarak baktığımızda, orta segmente hitap eden Redmi Note 12 5G, uygun fiyatı nedeniyle yüksek satış rakamlarına ulaşmış gibi duruyor. Bu yıl bir milyon satışı geçen en hızlı Android telefon olan Note 12 5G, bakalım yıl sonuna kadar satış oranını sabit tutabilecek mi?

Note 12 5G özellikleri!

Ekran: 6,67 inç, AMOLED, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Snapdragon 4 Gen 1

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

İşletim Sistemi: Android tabanlı MIUI 14

Arka kamera: 48 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel

Ön kamera: 13 Megapiksel

Batarya: 5000 mAh