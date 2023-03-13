Redmi Note 12 4G tasarımı ortaya çıktı!

Xiaomi'nin çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Redmi Note 12 4G modeliyle ilgili bugüne dek çok fazla ayrıntı ortaya çıkmadı. Cihaz daha önce birkaç sertifika veri tabanında görünse de henüz hakkındaki tüm detaylar bilinmiyor. Ancak bu durum artık değişti. Zira akıllı telefonun canlı görüntüsü lansmandan önce paylaşıldı ve bu sayede tasarıma dair akıllarda herhangi bir soru işareti kalmadı.

Redmi Note 12 4G tasarımı belli oldu

Yakın zamanda tanıtılması beklenen Redmi Note 12 4G modelinin canlı görüntüsü ortaya çıktı. Bu noktada TOPGAMARD adlı bir Xiaomi mağazası, yaklaşan cihazın görüntülerini Instagram hesabından paylaştı. Bu son sızıntının geçmiş raporlarla büyük ölçüde uyumlu olduğunu ve modelin tasarımının artık kesinleştiğini belirtmekte fayda var.

Redmi Note 12 4G, 6.67 inç FHD+ 120 Hz yenileme hızı sunan AMOLED panele sahip olacak. Öte yandan Qualcomm Snapdragon 680 işlemcisiyle gelecek. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; dört 2.4 GHz ARM Cortex-A73 (Kryo 265) ve dört 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak Adreno 610 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Cihazda tek bir depolama ve RAM seçeneğiyle yer alacak: 4 GB + 128 GB. Öte yandan 50 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makro sensörle gelecek. Önde ise 13 Megapiksellik bir selfie kamera kullanılacak.

Redmi Note 12, Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzünü çalıştıracak. Bunun dışında yana bakan parmak izi okuyucu, çift bantlı Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0 ve IP53 sertifikası gibi birçok özelliği de kullanıcılarına sunacak. Son olarak globalde 279 euro fiyat etiketine sahip olacağını belirtelim.

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