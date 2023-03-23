Geçtiğimiz aylarda Redmi Note 12 serisini piyasaya süren Xiaomi, yeni modeli için hazırlıklarını tamamladı. Serinin başlangıç seviyesi modeli olacak Redmi Note 12 4G tanıtım tarihi açıklandı.

Redmi Note 12 4G tanıtım tarihi belli oldu

Redmi Note 12 4G, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 685 işlemciden alacak. 11nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 2 adet 2GHz – Kryo 460 Gold (Cortex-A76) ve 6 adet 1.7GHz – Kryo 460 Silver (Cortex-A55) çekirdek bulunuyor. Cihazın grafik arabiriminde ise Adreno 612 mevcut.

6.67 inç ekran boyutuna sahip cihaz, FullHD Plus çözünürlük sunacak. Yeni modelde 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED panel kullanılacağını belirtmekte fayda var.

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Cihazın 6 GB ve 8 GB RAM seçeneklerine sahip olacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Redmi Note 12 4G, Geeknbench tek çekirdekli testinde 422, çok çekirdekli testinde ise 1.252 puan almayı başardı.

Üçlü kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen modelde 50 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel makro kamera yer alacak. Ön tarafta ise 13 Megapiksel özçekim kamerası kullanılacak.

Redmi Note 12 4G, 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile tanıtılacak. Cihazın Android 13 tabanlı MIUI 14 ile gelmesi bekleniyor. Yeni model, 30 Mart'ta kullanıcıların beğenisine sunulacak.