Redmi Note 12 4G, HyperOS ile güncellenecek

Xiaomi, Redmi Note 12 4G için HyperOS destekli yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Bu güncelleme ile Note 12 4G, Xiaomi'nin yeni Android tabanlı arayüzüne yükseltilecek.

Xiaomi, MIUI arayüzünün yerini alacak HyperOS'u geçtiğimiz haftalarda tanıttı. Android tabanlı yeni işletim sistemi ilk olarak şirketin amiral gemisi Xiaomi 14 modellerine sunuldu. Ancak orta seviye Redmi cihazlarına da geleceği ifade edildi. Redmi Note 12 4G için HyperOS müjdesi verildi.

Redmi Note 12 4G, HyperOS alacak

Xiaomi, Redmi Note 12 4G için HyperOS destekli ilk Android yükseltmesi üzerinde çalışıyor. Çin'den gelen bilgiler, Note 12'nin OS1.0.1.0 etiketli HyperOS yapılarıyla test edildiğini ortaya koydu. Bu da güncel sürümün yakında yayınlanacağını gösteriyor.

HyperOS, Xiaomi'nin Android 14 tabanlı olacak yeni arayüzünü temsil ediyor. Note 12 4G ise muhtemelen küresel çapta bu işletim sistemine yükseltilen orta seviye ilk cihazlardan olacak. Bu, yılın başında piyasaya sürülen bütçe dostu akıllı telefon için önemli bir adımı temsil ediyor.

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Güncellemenin Aralık ayında ilk olarak HyperOS Pilot Tester programındaki kullanıcılara sunulması bekleniyor. Ardından birkaç ay içerisinde küresel çapta yayınlanması ve tüm Note 12 modellerinde kullanılabilir olması mümkün.

Note 12 4G; 6.67 inç FHD+ 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir panele sahip. Ayrıca 1.200 nitlik tepe parlaklığı, DCI-P3 renk gamı sunuyor. Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 685 işlemcisi mevcut. 4/6/8 GB LPDDR4x RAM ve 128/256 GB UFS 2.2 dahili depolama bulunuyor.

Note 12 4G Türkiye fiyatı ise 8-10 bin TL civarında seyrediyor. Bütçe dostu akıllı telefonun HyperOS'e yükseltilmesi kullanıcıları sevindirecek gibi görünüyor.