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Redmi Note 11 Pro 4G, Android 13 tabanlı HyperOS güncellemesi aldı

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Xiaomi, geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu HyperOS arayüz yazılımının dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Şimdiye dek birçok cihazını bu yeni yazılım ile buluşturan firma, yavaşça eski modelleri de yükseltiyor. Son olarak Redmi Note 11 Pro 4G de Android 13 tabanlı HyperOS güncellemesi aldı.

Redmi Note 11 Pro 4G için Android 13 tabanlı HyperOS güncellemesi yayında

Yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar getiren HyperOS, kilit ekranı için daha fazla özelleştirme seçeneği sunuyor. Kontrol merkezinin ise MIUI 14'e benzese de daha modern bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra performans tarafında da önemli bir artış olduğunu unutmamakta fayda var. Tabii bu gibi yenilikler olduğu için kullanıcılar, HyperOS'u merakla bekliyor.

Redmi Note 11 Pro 4G için yayınlanan Android 13 tabanlı HyperOS güncellemesinin OS1.0.3.0.TGDINXM sürüm adına sahip olduğu bildiriliyor. Dosya boyutunun ise 3.8 GB olduğu belirtiliyor. Güncellemeyi indirebilmek için Ayarlar uygulaması üzerinden yazılım bölümüme giriş yapabilirsiniz.

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Nisan, mayıs ve haziran aylarında HyperOS güncellemesi alacak modeller şu şekilde sıralandı;

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi mi 11X

Xiaomi 11I HyperCharge

Xiaomi 11 Lite

Xiaomi 11i

Xiaomi mi 10

Xiaomi Pad 5

Redmi K50i

Redmi 13C

Redmi 12

Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11

Redmi Note 11s

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro 5G

Şimdiye kadar HyperOS güncellemesi alan modeller ise şu şekilde sıralandı;

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi Pad 6

Redmi 12 5G

Redmi 12C

Redmi 11 Prime

Redmi Pad

Xiaomi 12 Pro

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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