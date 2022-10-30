Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi, çok yakında ülkemiz dahil tüm dünyada önemli satış başarılarına imza atan Redmi Note serisini genişletecek. Bu kapsamda uzunca bir süredir Redmi Note 11 Pro 2023 ön planda ve belirli aralıklarla sızıntılarla karşımıza çıkıyor. Daha önce kilit özellikleri ortaya çıkan akıllı telefonla ilgili yeni detaylar geldi.

Redmi Note 11 Pro 2023 performans testinde ortaya çıktı

Daha önce FCC, EEC Google Play Console gibi platformlarda karşımıza çıkan Redmi Note 11 Pro 2023 şimdi de Geekbench veri tabanında görüntülendi. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 561, çok çekirdekli testlerden ise 1798 puan aldı.

Geekbench veri tabanında modelin Qualcomm Snapdragon 732 işlemciden güç alacağına işaret ediliyor. 8 nm mimariye sahip yonga seti; iki 2.3 GHz ARM Cortex-A76 (Kryo 470) ve altı 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 618 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Yeni cihaz ile ilgili ortaya çıkan söylentiler arasında ise akıllı telefonun FHD+ çözünürlüklü, 440 ppi piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç AMOLED ekran ile geleceği yer alıyor. 8 GB RAM'e kadar desteklemesi beklenen cihazın 128 GB'lık depolama alanı ile sunulacağı da gelen bilgiler arasında. Son olarak ürünün bu ay içerisinde tanıtılması bekleniyor.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Paras Guglani, yaklaşan modelin hangi pazarlarda piyasaya sürüleceğini açıkladı. Buna göre akıllı telefon, yalnızca küresel pazarlara yönelik olacak. Ülkemizde de vitrine çıkması kuvvetle muhtemel. Ancak ne zaman tanıtılacağı ise şu an için merak konusu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce cihaz beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!