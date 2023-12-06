Redmi K70 Ultra: Özellikler ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Redmi K70 Ultra, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili yeni bir model olarak piyasaya sürülecek. MediaTek Dimensity 9300 yonga seti, 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri, 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri, 2K AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 5000 mAh batarya ve 150W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olacak. Kamera tarafında ise 16 Megapiksel selfie kamera, 50 Megapiksel ana kamera, 108 Megapiksel ultra geniş açılı lens ve 12 Megapiksel telefoto lens bulunacak. Redmi K70 Ultra'nın fiyatı ve tanıtım tarihi henüz açıklanmadı.

Redmi yine üst segmente hitap eden bir modelle karşımıza çıktı. Bugün sızıntılarla ortaya çıkan Redmi K70 Ultra, özelliklerini de gözler önüne sürdü. Gelin Redmi'nin Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili yeni modeli K70 Ultra'nın detaylarına göz atalım.

Redmi K70 Ultra 2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek!

K70 Ultra bugün Digital Chat Station vasıtasıyla karşımıza çıktı. Sızıntılara göre gücünü MediaTek Dimensity 9300 yonga setinden alacak olan K70 Ultra, iddialara göre 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM bellek seçenekleri ile gelecek. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere dört seçenek sunulacak.

6,67 inç büyüklüğünde 2K AMOLED ekran ile gelecek olan K70 Ultra, bu ekranda 120Hz yenileme hızı sunacak. Elektriksel anlamda gücünü 5000 mAh'lik bataryasından alacak olan cihaz, 150W hızlı şarj desteği ile çok kısa bir sürede tam şarja ulaşacak.

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Gelelim kamera tarafına. Sızıntılara göre Redmi K70 Ultra, ön tarafında 16 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyor. Arka tarafta ise ana kamera olarak 50 Megapiksellik bir sensör kullanılıyor. Bu kameranın yanında ise 108 Megapiksellik ultra geniş açılı lens ve 12 Megapiksellik telefoto lens bulunuyor.

Genel olarak baktığımızda K70 Ultra performans tarafında üzmeyecek gibi duruyor. Ancak fiyatının ne kadar olacağı da önem taşıyor. Bakalım Redmi yeni amiral gemisi modelini ne zaman tanıtacak? Sizce K70 Ultra'nın fiyatı ne kadar olacak?