Redmi K70 Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Redmi'nin yüksek özelliklere sahip yeni modeli Redmi K70'in tasarımı ve özellikleri sızıntılarla netleşiyor. K70, Xiaomi 13T ile benzer bir tasarıma sahip olacak ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle güçlendirilecek. Ayrıca, 90W hızlı şarj desteği ve 5000 mAh batarya kapasitesiyle dikkat çekecek.

Redmi'nin yüksek özelliklere sahip yeni modeli Redmi K70'in tasarımı ve özellikleri netleşiyor. Bugün sızıntılarla karşımıza çıkan K70, görünüşe göre Xiaomi 13T ile benzer olacak. İşte Redmi K70'in bilinen tüm detayları.

Snapdragon 8 Gen 3'lü Redmi K70 geliyor!

Redmi bu yıl içerisinde yeni modeli K70'i tanıtacak. Redmi K60 ile beklediği performansı alan şirket, şimdi K70 modeli ile pazarı canlandırmaya geliyor. Bugün gelen sızıntılarla tasarımı ve özellikleri hakkında bilgi aldığımız K70, görünüşe göre Xiaomi 13T'nin tasarımına sahip olacak. Kare kamera grubuna sahip olan Xiaomi 13T, zaten şık bir cihaz. Ancak K70 modelinde yeni bir tasarım gelmesi kullanıcıları daha çok sevindirebilirdi.

Sızıntılarla birlikte gelen diğer bilgilere baktığımızda, Redmi'nin K60 modelinden sonra K70 için de Qualcomm tarafından geliştirilen bir işlemci kullandığını görüyoruz. Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alacak olan Redmi K70, 1 + 2 + 5 şeklindeki çekirdek konfigürasyonu sayesinde yüksek performans vaat edecek.

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K60'ın pil tarafında 67W hızlı şarj desteği sunan Redmi, K70 modelinde sızıntılara göre 90W hızlı şarj kullanacak. Pro modelinde ise bu değerin 120 Watt'a çıkması bekleniliyor. Bu batarya ise 5000 mAh kapasitesinde olacak.

Genel olarak baktığımızda K70 rakiplerine benzer özellikler taşıyor. Tabi Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti kullanılması performans tarafında diğer modellerle arayı açacak. Siz Redmi K70'in tasarımını ve özelliklerini nasıl buldunuz? Sizce yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.