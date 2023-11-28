Redmi K70 Serisi Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Redmi K70 serisi, kullanıcıların beğenisine sunulacak ve amiral gemisi teknik özelliklere sahip olacak. Standart ve Pro modeller arasındaki fark kamera ve işlemci tarafında olacak.

Redmi K70 ailesi 29 Kasım'da kullanıcıların beğenisine sunulacak. Akıllı telefonların amiral gemisi teknik özelliklere sahip olacağı iddia edilirken, son dönemde Redmi tarafından paylaşılan tanıtım posterleri de bunları doğrular nitelikte. Peki Redmi K70 serisi neler sunacak?

Redmi K70 neler sunacak?

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Digital Chat Station, yaklaşan Redmi K70 serisinde standart ve Pro modelin teknik özelliklerinin neredeyse aynı olacağını, farkın kamera ve işlemci tarafında olacağını iddia etti.

Redmi K70 serisinin kamera detaylarını gözler önüne seren son rapora baktığımızda standart modelin OmniVision OV50e 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş lens ve 2 Megapiksel makro kamerayla geleceğini söyleyebiliriz. Pro'da 50 Megapiksel OV50e birincil kamera, 8 Megapiksel ultra geniş lens ve 2x optik yakınlaştırmalı 50 Megapiksel OV50d telefoto kamera karşımıza çıkacak.

vivo X100 serisi rekora koşuyor!

Yukarıda da belirtildiği üzere geçtiğimiz yılki K60 serisinin yerini Redmi K70e, Redmi K70 ve Redmi K70 Pro olmak üzere üç farklı model alacak. Cihazlara güç verecek işlemcilerse sırasıyla MediaTek Dimensity 8300-Ultra, Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon 8 Gen 3 olacak.

Xiaomi Redmi K70 modelinin şimdiye kadar sızdırılan özellikleri şu şekilde;

ÖzellikDeğer Ekran: 6.67 inç, 2712 x 1220 piksel çözünürlükİşlemci: Snapdragon 8 Gen 2Arka Kameralar: 50 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 MegapikselÖn Kamera: 16 MegapikselRAM: 12 GB / 16 GB / 24 GBDepolama: 256 GB / 512 GB / 1 TBBatarya: 5500 mAhİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS

Xiaomi Redmi K70e modelinin şimdiye kadar sızdırılan özellikleri şu şekilde;

ÖzellikDeğer Ekran6.67 inç 1.5K çözünürlük, 120 Hz OLED12 bit panelEkran altı Parmak İziEvetKalınlık/Ağırlık8.05 mm kalınlık, 198 gram ağırlıkİşlemciMediaTek Dimensity 8300 UltraRAM16 GB'a kadar LPDDR5XDepolama1 TB'a kadar UFS 4.0Ön Kamera16 MPArka Kameralar64 MP OIS Ana + 8 MP Ultra Geniş +2 MP Yardımcı Sensör (Üçlü kamera kurulumu)Batarya Kapasitesi5500 mAhHızlı Şarj Desteği90W

Xiaomi Redmi K70 Pro modelinin şimdiye kadar sızdırılan özellikleri şu şekilde;