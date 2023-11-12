Redmi K70 Serisi Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Redmi K70, K70 Pro ve K70e modelleri yakında tanıtılacak. Tasarımları ve özellikleri sızdırılan K70 ailesi dört adet kamera ile geliyor. Snapdragon ve MediaTek işlemcilerle güçlendirilen modellerde farklı batarya kapasiteleri ve hızlı şarj desteği bulunuyor.

Redmi K70, K70 Pro ve K70e modelleri lansmana gün sayıyor. Sızıntılara göre kısa bir süre içerisinde tanıtılacak olan K70 ailesi, bugün tasarımı ile karşımıza çıktı. Gelin Redmi K70 modellerinin tarzına ve ortaya çıkan özelliklerine göz atalım.

Redmi K70 ailesi dört adet kamera ile geliyor!

Yakın zamanda K70, K70 Pro ve K70e adında üç yeni modelle karşımıza çıkacak olan Redmi, K70 ailesi için hazırlıkları tamamlamış durumda. Geçtiğimiz günlerde özellikleri hakkında sızıntılar aldığımız K70 ailesi, bugün tasarımları ile resmi olmasa da insanların karşısına çıkıyor.

Ortaya çıkan görsellere göre arka tarafında kare şeklinde kamera grubunu taşıyan K70 modelleri, bu kamera grubu içerisine dört adet sensöre sahip. İddialara göre 50 Megapiksellik ana kameranın öncülük ettiği arka kamera grubunda, henüz özellikleri bilinmeyen üç adet kamera daha mevcut.

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Üst ve alt tarafında birer mikrofona yer veren K70, yine hem üst hem alt kısmında birer adet hoparlör barındırıyor. USB-C girişini alt tarafta orta kısma yerleştiren Redmi, SIM yuvasını da garip bir şekilde alt tarafa yerleştirmiş. Ancak SIM yuvası yerini yadırgamış gibi durmuyor.

Tasarımı bir kenara bırakıp özelliklere gelecek olursak Redmi K70 ailesi Snapdragon ve MediaTek'in en güçlü işlemcileri ile donatılıyor. Sadece K70e modelinde muhtemelen Dimensity 8300 yonga setini kullanan şirket, K70'de Snapdragon 8 Gen 2, K70 Pro'da ise Snapdragon 8 Gen 3 işlemciler kullanacak.

Üç modelde de batarya tarafında farklı kapasiteler sunan Redmi, K70e modelinde 5500 mAh, K70 modelinde 5000 mAh, K70 Pro'da ise 5120 mAh bataryalar kullanıyor. K70 ve K70 Pro modelinde 120W hızlı şarj desteği sunulurken, serinin en alt modelinde 90W hızlı şarj desteği yeterli görülmüş.