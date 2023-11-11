Redmi K70 Serisi Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin alt markası Redmi, K70 ailesi ile yakında pazara giriş yapacak. K70 modelleri Snapdragon 8 Gen 2 ve Gen 3 işlemcilerle güçlendirilecek. Ayrıca farklı batarya kapasiteleri ve hızlı şarj desteği sunacaklar.

Xiaomi'nin alt markası Redmi, K70 ailesi ile karşımıza çıkmak için hazırlanıyor. Bugün hakkında yeni sızıntılar aldığımız K70 modelleri, görünüşe göre yakın bir tarihte pazara giriş yapmış olacak. İşte Redmi K70'in ortaya çıkan özellikleri.

Redmi K70 modelleri Snapdragon 8 Gen 2 ve Gen 3'ten güç alacak!

Çinli teknoloji devi Redmi, K70, K70 Pro ve K70e isimli üç yeni modelle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Digital Chat Station vesilesiyle bazı özelliklerini ortaya döken K70 serisi, sızıntılara göre alt modelden üst modele doğru Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setleri ile donatılacak.

Üç modelde de batarya tarafında farklı kapasiteler suan Redmi, K70e için 5500 mAh'lik bir pil tercih etmiş. K70 modelinde bu kapasite 5000'e düşerken, K70 Pro 5120 mAh ve 120W hızlı şarj desteği ile serinin en verimli modeli gibi gözüküyor. 120W hızlı şarj desteğini K70 modelinde de sunan Redmi, K70e için 90W hızlı şarj desteğini yeterli görmüş.

Türkiye'ye gelirse vergisiz alınabilir: Xiaomi Redmi 13C, çarpıcı fiyatıyla tanıtıldı!

K70 ve K70 Pro için metal çerçeve tasarımı tercih eden Çinli şirket, K70e modelinde plastik çerçeve kullanacak. Tüm modellerde Android 14 işletim sistemi sunan Redmi, HyperOS arayüzü ile kolay kullanım sunuyor.

Şimdilik Redmi K70 ailesi hakkında bilinenler bu kadar. Tam lansman tarihi bilinmese de çok yakında K70 modelleri pazarda yerini alacak. Hem de Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile. Siz K70 ailesinin işlemci ve batarya özelliklerini nasıl buldunuz? Sizce yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.