Redmi K70 Serisi Lansman Öncesi Sızdırıldı

Redmi K70 ailesi için yeni sızıntılar ortaya çıktı. K70 ve K70 Pro'nun RAM ve depolama seçenekleri açıklandı. Lansman etkinliği 29 Kasım'da gerçekleşecek.

Redmi K70 serisi için artık vakit geldi. Bugün yeni sızıntılarla karşımıza çıkan K70 ailesi, lansman öncesi kendisini son kez gösterdi diyebiliriz. Gelin Redmi K70 ailesinin RAM ve depolama seçeneklerine göz atalım.

Redmi K70 ve K70 Pro'nun tüm versiyonları gözler önüne sürüldü!

29 Kasım'da Çin'de tanıtılacak olan Redmi K70 ailesi için üç gün kaldı. Düzenlenecek olan etkinlikte tüm özellikleri ile bekleyenlerinin karşısına çıkacak olan K70 modelleri, özellikleri ile piyasayı sallayacak. Önceki sızıntılar K70 modelleri hakkında birçok bilgiyi bizlere iletmişti. Şimdi ise cihazların konfigürasyon sayfası ortaya çıktı.

Paylaşılan listeye göz attığımızda ilk sırada Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili Redmi K70'i görüyoruz. 16 GB RAM bellek ile gelen K70, görünüşe göre 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçeneklerine sahip olacak. Renk seçenekleri ise siyah, buzul gümüşü, ay mavisi ve açık mor olacak. Listede yer almasa da K70e'nin de K70 ile aynı özelliklere sahip olacağı söyleniliyor.

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Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili K70 Pro'ya baktığımızda ise RAM tarafında 16 GB ve 24 GB olmak üzere iki seçenek görüyoruz. Depolama kanadında 24 GB RAM'e 1 TB depolama eşlik ediyor. 16 GB RAM'li modellerde ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki depolama seçeneği bulunuyor.

Redmi K70 Pro Geekbench'te!

Tüm bu sızıntılarla birlikte Geekbench'te karşımıza çıkan Redmi K70 Pro, performans tarafındaki hünerlerini sergiledi. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi, 24 GB RAM belleği ve Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemi ile Geekbench testine tabi tutulan K70 Pro, tek çekirdek testinden 2101 puan, çoklu çekirdek testinden 65254 puan almayı başardı.

Redmi K70 ailesi artık birçok özelliği ile karşımızda. 29 Kasım'da fiyatı, tasarımı ve net özellikleri ile pazara giriş yapacak olan K70 modelleri bakalım beklenilen tepkiyi alacak mı? Siz K70 ailesini nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.