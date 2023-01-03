Redmi K60 yok sattı! 5 dakikada stoklar tükendi

Xiaomi'nin orta-üst segmente hitap eden yeni Redmi K60 modelleri, Çin'de büyük ilgi gördü. Satışa çıkmasıyla tükenmesi bir olan Redmi K60 ve K60 Pro, şık tasarımı ve uygun fiyatıyla Çinli kullanıcıları cezbetmeyi başardı. Yeni akıllı telefonların 5 dakikada 300 bin adet sattığı bildirildi.

Xiaomi, saniyede 100 tane Redmi K60 sattı

Xiaomi, Redmi K60 serisinin iki farklı modelini geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. İlk olarak Çin'de piyasaya sürülen K60 modelleri, sadece 5 dakikada 300 bin adet satılarak tarihi bir başarı elde etti. Weibo'dan yapılan açıklamaya göre bu, saniyede 100 veya dakikada 60 bin telefon satıldığını gösteriyor.

Bu rakamlar etkileyici olsa da, K60 serisinin bir önceki modeli olan K50'nin ilk gününde 330 bin adet sattığını unutmamak lazım. Redmi K60'ın 358 dolar, Redmi K60 Pro'nun 473 dolar başlangıç fiyatına sahip olduğunu belirtelim.

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K60 modeli, gücünü Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden alıyor. Amiral gemilerine güç veren bu yonga seti; bir tane 3.0 GHz hızında Cortex-X2, üç tane 2.5 GHz hızında Cortex-A710 ve dört tane 1.8 GHz hızında Cortex-A510 olmak üzere toplam sekiz çekirdeğe sahip.

Ayrıca K60, 120 Hz yenileme hızında olan 2K AMOLED ekrana sahip olacak. Model, 64 Megapiksel ve OIS destekli ana olmak üzere üçlü kamera kurulumuyla birlikte geliyor. Telefonun arka kamerası, 64 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel şeklinde yer alıyor. Ön kamera ise 16 Megapiksel ile geliyor.

K60 Pro ise gücünü 4nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alıyor. Model, 50 Megapiksel ve OIS özellikli başta ana olmak üzere üçlü kameraya sahip. Bunun yanı sıra 120W kablolu şarj ve 5.500 mAh batarya ile geliyor.

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