Redmi K60 Ultra'nın özellikleri açıklandı

Xiaomi'nin alt markası Redmi tarafından düzenlenen lansman kapsamında Redmi K60 Ultra'nın bazı teknik özellikleri açıklandı. Bu ayın sonunda piyasaya sürülecek olan üst seviye cihaz, Dimensity 9200+ yonga setinden gücünü alacak.

Xiaomi'nin alt markası Redmi tarafından düzenlenen lansman kapsamında Redmi K60 Ultra'nın bazı teknik özellikleri açıklandı. Bu ayın sonunda piyasaya sürülecek olan üst seviye cihaz, Dimensity 9200+ yonga setinden gücünü alacak.

Dimensity 9200+'lı Redmi K60 Ultra Eylül'de geliyor

Dimensity 9200+ yonga seti MediaTek'in mevcut amiral gemisi Dimensity 9200 işlemcisinin yükseltilmiş bir versiyonu olarak sunuldu. Redmi, K60 Ultra'nın AnTuTu kıyaslamalarında 1.774.714 puan aldığını ve Snapdragon 8 Gen 2 destekli cihazları geride bıraktığını iddia ediyor.

Redmi ayrıca piksel işleme konusunda lider olan PixelWorks ile ortaklık kurduğunu ve cihazında X7 ekran çipini kullanacağını ifade etti. Bu sayede akıllı telefon FHD+ çözünürlükte 180Hz'e ve WQHD+ çözünürlükte 144Hz'e varan yenileme hızlarına ulaşabilecek.

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K60 Ultra için öne çıkan diğer bazı önemli özellikler arasında performans modu bulunuyor. Çinli üretici, Dimensity 9200+'ın potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için Furious Engine 2.0 özelliğini telefonla birlikte sunacak.

Redmi K60 Ultra beklenen özellikleri:

Ekran: 6.67 inç OLED ekran, 1.5K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı

Yonga Seti: MediaTek Dimensity 9200+

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 512 GB / 1 TB

Batarya: 5.000 mAh / 5.500 mAh

Şarj Hızı: 120 W

Cihaz hakkında önemli ayrıntılar paylaşılmış olsa da, lansman tarihi henüz bilinmiyor. Ancak Eylül ayında yapılacak lansman kapsamında katlanabilir Xiaomi MIX Fold 3, Pad 6 Max ve Redmi Pad 2 tabletle birlikte görücüye çıkması bekleniyor.

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