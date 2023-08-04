Redmi K60 Ultra'nın özellikleri açıklandı
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Xiaomi'nin alt markası Redmi tarafından düzenlenen lansman kapsamında Redmi K60 Ultra'nın bazı teknik özellikleri açıklandı. Bu ayın sonunda piyasaya sürülecek olan üst seviye cihaz, Dimensity 9200+ yonga setinden gücünü alacak.
Xiaomi'nin alt markası Redmi tarafından düzenlenen lansman kapsamında Redmi K60 Ultra'nın bazı teknik özellikleri açıklandı. Bu ayın sonunda piyasaya sürülecek olan üst seviye cihaz, Dimensity 9200+ yonga setinden gücünü alacak.
Dimensity 9200+'lı Redmi K60 Ultra Eylül'de geliyor
Dimensity 9200+ yonga seti MediaTek'in mevcut amiral gemisi Dimensity 9200 işlemcisinin yükseltilmiş bir versiyonu olarak sunuldu. Redmi, K60 Ultra'nın AnTuTu kıyaslamalarında 1.774.714 puan aldığını ve Snapdragon 8 Gen 2 destekli cihazları geride bıraktığını iddia ediyor.
Redmi ayrıca piksel işleme konusunda lider olan PixelWorks ile ortaklık kurduğunu ve cihazında X7 ekran çipini kullanacağını ifade etti. Bu sayede akıllı telefon FHD+ çözünürlükte 180Hz'e ve WQHD+ çözünürlükte 144Hz'e varan yenileme hızlarına ulaşabilecek.
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K60 Ultra için öne çıkan diğer bazı önemli özellikler arasında performans modu bulunuyor. Çinli üretici, Dimensity 9200+'ın potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için Furious Engine 2.0 özelliğini telefonla birlikte sunacak.
Redmi K60 Ultra beklenen özellikleri:
Ekran: 6.67 inç OLED ekran, 1.5K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı
Yonga Seti: MediaTek Dimensity 9200+
RAM: 12 GB / 16 GB
Depolama: 512 GB / 1 TB
Batarya: 5.000 mAh / 5.500 mAh
Şarj Hızı: 120 W
Cihaz hakkında önemli ayrıntılar paylaşılmış olsa da, lansman tarihi henüz bilinmiyor. Ancak Eylül ayında yapılacak lansman kapsamında katlanabilir Xiaomi MIX Fold 3, Pad 6 Max ve Redmi Pad 2 tabletle birlikte görücüye çıkması bekleniyor.
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