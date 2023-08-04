Redmi K60 Ultra, MediaTek Dimensity 9200+ işlemcisinden güç alacak

Xiaomi'nin Redmi K60 serisi genişliyor. Redmi K60 Ultra modeli, MediaTek Dimensity 9200+ işlemcisi ve PixelWorks X7 bağımsız ekran yongasıyla donatıldı. Cihazda QuadHD Plus çözünürlüğe sahip 12 bit renk gamı sunan bir ekran ve üçlü kamera kurulumu bulunacak.

Xiaomi'nin geçtiğimiz yılın aralık ayında vitrine çıkardığı Redmi K60 serisi genişlemeye devam ediyor. Bu kapsamda ön plana çıkan model Redmi K60 Ultra demek mümkün. Son olarak akıllı telefonun güç alacağı işlemci açıklandı.

Redmi K60 Ultra hangi işlemciden güç alacak?

Redmi K60 Ultra, paylaşılan postere göre MediaTek Dimensity 9200+ işlemcisinden güç alacak. Ayrıca posterlerde cihazın bu yongayla AnTuTu testlerinden 1.774.714 puan aldığının altı çiziliyor. Aynı zamanda akıllı telefonun üst düzey bir görsel deneyim için PixelWorks X7 bağımsız ekran yongasıyla donatıldığı da onaylandı. Hem normal hem de ekran işlemcisi için özel bir performans modu olan Furious Engine 2.0 da cihazdaki yerini alacak.

Geçmiş sızıntılara göre Redmi K60 Ultra modelinde QuadHD Plus çözünürlüğe sahip 12 bit renk gamı sunan bir ekran bulunacak. 6.7 inç büyüklüğündeki ekran 1400 nit parlaklık, 526 PPI piksel yoğunluğu sunabilecek ve OLED teknolojisine sahip olacak.

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Üçlü kamera kurulumuyla gelmesi beklenen cihazda 108 Megapiksel ana kamera, ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü yer alacak. Ön tarafta ise 32 Megapiksellik bir sensöre yer verilmesi söz konusu. Son olarak 120W hızlarında şarj olan bir bataryadan besleneceği belirtiliyor.

Redmi, Redmi K60 Ultra hakkında herhangi bir ek ayrıntı şimdilik açıklamadı. Öte yandan akıllı telefonun kesin lansman tarihi de bilinmiyor. Ancak raporlara göre, Xiaomi MIX Fold 3, Xiaomi Pad 6 Max ve Redmi Pad 2 gibi modellerin de vitrine çıktığı büyük bir etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak.

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