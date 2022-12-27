Redmi K60 serisinin çıkış tarihi belli oldu!

Xiaomi'den lansman için beklenen paylaşım geldi. Redmi K60 serisi, Note 12 Pro, Buds 4 ve Watch 3 için çıkış tarihi belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi telefonları ile karşımıza çıkan Xiaomi, yan markası olan Redmi'nin global pazarlara getireceği yeni ürünleri için hazırlık yapıyor. Bugüne dek birçok iddia ve sızıntısı ortaya çıkan K60 Pro ile birlikte yeni ürünler tanıtılacak. İşte Redmi Note 12 Pro, Buds 4 ve Watch 3 çıkış tarihi…

Redmi K60 serisi, Note 12 Pro, Buds 4 ve Watch 3 yarın tanıtılıyor

Redmi, yakın zamanda yeni K60 Pro telefonların 27 Aralık 2022'de çıkış yapacağını ve son kullanıcılar tarafından erişilebilir olacağı açıklamasını yaptı. Şirket aynı tarihte iki yeni giyilebilir cihazı Redmi Watch 3 ve Redmi Band 2, yeni TWS kulaklıkları Redmi Buds 4 Lite ve yeni akılllı telefonu Redmi Note 12 Pro+ tanıtacak.

2023'ün iddialı modellerinden biri olacak olan Redmi K60 serisi, K60, K60 Pro ve Redmi K60E olmak üzere üç model ile geliyor. Özellikleriyle üst segmente hitap edecek akıllı telefon tüm modellerinde 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama gözleri üzerine çekiyor. Redmi K60, QHD ve Full HD arasında orta adım olan 2K ekrana sahip olacak.

Redmi Note 12 5G teknik özellikleri belli oldu

Özellikleriyle dikkat çeken Redmi Watch serisine iki yeni ürün geliyor. Bir önceki ürününden yüzde 15 daha büyük ve 1.75¨ AMOLED ekranla gelen Redmi Watch 3, yeşil kayış seçeneği ile geliyor. Görsele göre sağ tarafında tek bir düğme görebiliyoruz. İddialara göre 341 ppi ve 600 nit parlaklığa sahip olacak. Redmi Band 2 ise, ilk Redmi Band'a göre %76 daha fazla dokunmatik 1.47¨ ekran ile geliyor. Gövde 9.99 mm ve hiçbir tuşu yok.

Redmi, gerçekleştireği etkinlikte bir diğer tanıtacağı ürün ise Redmi Buds 4 TWS kulaklık olacak. Yayınlanan tanıtım afişine göre, genç kullanıcıların daha çok seveceği iki farklı renk ile geliyor. Yeşil ve turuncu. Her kulaklık 3.9 gram ağırlığında olacak. Bir önceki model gibi şarj girişinin Type-C olması bekleniyor.

Yeni tanıtılıcak bir diğer model ise Redmi Note 12 Pro+ oldu. Akıllı telefon hakkında bugüne dek birçok iddia ve sızıntı ortaya çıktı. OLED ekranla gelecek ve kutudan MIUI 14 işletim sistemi ile çıkacak akıllı telefon, nane yeşili rengiyle gelecek. Akıllı telefonun tanıtım afişindeki tasarımda sızıntılar haricinde 108 Megapiksel kameraya sahip olacağı bilgisi göze çarpıyor. 6 GB ve 128 GB dahili depolamayla gelecek Redmi Note 12+ depolama yönünden farklı versiyonlarda olması muhtemel.

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