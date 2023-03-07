Redmi K60 ailesine yeni üye: K60 Ultra ile ilgili ilk bilgiler!

Ocak ayında K60 ile önemli bir başarı elde eden Redmi, K60 Ultra modelini seriye eklemek istiyor. İşte ayrıntılar...

2019 yılında Xiaomi çatısı altında yeniden markalaşan Redmi, akıllı telefon dünyasında ürettikleriyle önemli bir kullanıcı kitlesine ulaşmış durumda. Şirket, 2022'nin son günlerinde K50 ve K50 Pro modellerinden oluşan Redmi K60 serisini tanıttı. Görünüşe göre seri, genişlemeye devam edecek.

Redmi K60 Ultra, Dimensity 9200 ile sahne alacak

Xiaomi'nin orta-üst segmente hitap eden Redmi K60 serisi, 2022'nin son günlerinde sahne almıştı. Tanıtılan serilere aylar sonra yeni bir model eklemek, şirketin artık bir geleneği haline geldi. Bunun son örneği olarak şirket, seriye Redmi K60 Ultra modelini ekledi.

Ultra ismiyle sahne alsa da cihaz, Pro modeline göre herhangi bir yükseltme içermiyor. Elde edilen bilgilere bakılırsa Redmi K60 Ultra, bu yılın üçüncü çeyreğinde sahne alacak. Modelin kalbinde MediaTek'in Dimensity 9200 işlemcisi yer alacak. Ek olarak 100W hızlı şarj desteği sunacak. Daha fazla detaylı bilgi şu anda bulunmuyor.

Redmi K60 Pro ise gücünü 4nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alıyor. Model, 50 Megapiksel ve OIS özellikli başta ana olmak üzere üçlü kameraya sahip. Bunun yanı sıra 120W kablolu şarj ve 5.500 mAh batarya ile geliyor.

Redmi Note 8 2021 için MIUI 14 kullanıma sunuldu!

Xiaomi haberleriyle adından söz ettiren Kacper Skrzypek, Redmi K60 serinin küresel pazarda Poco F5 Pro ismiyle yer alacağını belirtti. Kaynağa göre küresel pazara çıkan cihazlarda tasarım ve özellik açısından bir farklılık olmayacak.

Son olarak modeller, Çin'de büyük ilgi gördüğünü belirtelim. Satışa çıkmasıyla tükenmesi bir olan Redmi K60 ve K60 Pro, şık tasarımı ve uygun fiyatıyla Çinli kullanıcıları cezbetmeyi başardı. Şirket, yeni akıllı telefonların 5 dakikada 300 bin adet sattığını açıkladı.