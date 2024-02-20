Redmi Book Pro 14/16 2024 Modelleri Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Xiaomi bünyesinde varlığını sürdüren Redmi yeni dizüstü bilgisayar modelleri için tarih verdi. Yüksek özellikleri ile dikkat çeken Redmi Book Pro 14/16 2024 modelleri birkaç gün sonra Xiaomi 14 Ultra ile birlikte tanıtılacak.

Redmi Book Pro 14 ve 16 (2024) 22 Şubat'ta tanıtılacak!

Xiaomi son bir hafta içerisinde gerek fabrika, gerek optik enstitü gibi birçok haberle karşımıza çıktı. Tabi 14 Ultra, Pad 6S Pro gibi cihazlar için de lansman çalışmalarını sürdüren şirket, şimdi yeni Redmi dizüstü bilgisayarlar için tanıtım tarihini bildirdi. Yeni Redmi Book Pro 14 ve 16 modelleri 22 Şubat'ta Xiaomi 14 Ultra ve Xiaomi Pad 6S Pro ile birlikte tanıtılacak. Peki neler sunacak?

Ekosistem tutkunlarını etkileyecek Redmi Book Pro 14 ve 16 birkaç gün sonra karşımızda olacak. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru karşımıza çıkan Redmi Book Pro modelleri şimdi daha güncel bir hale geldi. Özellikle HyperOS ile entegre olarak çalışması nedeniyle, diğer Xiaomi modelleri ile tam uyumluluk sağlayan yeni Redmi Book Pro modelleri, kullanıcı deneyimini geliştirmek için atılmış önemli bir adım niteliğinde diyebiliriz.

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Tanıtılan modelden farklı olarak 165Hz yenileme hızına sahip bir panelle gelen 2024 Redmi Book Pro 14 ve 16 modelleri isminden de anlaşılacağı üzere 14 inç ve 16 inç büyüklüğünde LCD ekranlar ile gelecekler. Her iki modelde de 3,1K çözünürlük sunacak olan Book Pro 2024, gelişmiş netlik teknolojisi ile ekran tarafında hiçbir eksiği olmadığını ifade ediyor. Intel Core Ultra 5 ve 7 işlemcilerden güç alan yeni Redmi Book Pro modelleri, dinamik AI performans planlama teknolojisi ile gücüne güç katmış diyebiliriz.

Şimdilik Redmi Book Pro 14/16 2024 dizüstü bilgisayarlar için başka bilgi yok. Ancak 22 Şubat'ta gerçekleşecek olan lansmana zaten sadece iki gün kaldı. Bakalım Xiaomi yeni dizüstü bilgisayarlarını ne kadar fiyatla satacak?