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Redmi 13C Türkiye'de Satışa Sunuldu: Özellikler ve Fiyat

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Xiaomi çatısı altında faaliyet gösteren Redmi markasına ait Redmi 13C modeli, Türkiye'de satışa sunuldu. Vergisiz Android telefon modelleri arasında yer alan bu telefon, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. İşte Redmi 13C'nin özellikleri ve Türkiye fiyatı...

Xiaomi çatısı altında faaliyet gösteren Redmi markasına ait Redmi 13C modeli, geçtiğimiz haftalarda tanıtıldı. Hatta cihaz, uygun fiyatlı olmasıyla gözleri üzerine çekmeyi başardı. Bugün ise söz konusu bu model, ülkemizde satışa sunuldu. Üstelik vergisiz Android telefon modelleri grubuna girdiği için oldukça dikkat çekti. İşte Redmi 13C özellikleri ve Türkiye fiyatı…

Redmi 13C özellikleri ve Türkiye fiyatı

Akıllı telefonun fiyatına geçmeden önce teknik özelliklerine bakalım. Redmi 13C modeli, 6.74 inç boyutunda HD+ çözünürlüğe sahip LCD bir ekranla geliyor. 90 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, maksimum 600 nit parlaklık sunuyor. Bununla beraber Corning Gorilla Glass ile korunuyor.

Cihaz, MediaTek tarafından üretilen Helio G85 işlemcisinden güç alıyor. Bununla beraber 8 GB dahili + 8 GB sanal olmak üzere 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemi üzerinde çalışan akıllı telefon, 18W hızında şarj ile beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor.

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Ön tarafında 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında üçlü kurulum bizi karşılıyor. Bu kurulum ise 50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel makro lens + yardımcı lensten oluşuyor.

USB Type-C ve 3.5 mm kablolu kulaklık girişine yer veren model, güç düğmesine yerleştirilmiş parmak izi okuyucusuna da sahip. Son olarak akıllı telefon bağlantı özellikleri arasında 4G, Wi-Fi 5 GHz / 4 GHz, Bluetooth 5.3, NFC ve GPS olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Xiaomi Redmi 13C teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerEkran Boyutu6.74 inçEkran Çözünürlüğü1600 x 720 piksel (HD+)Ekran TürüLCDYenileme Hızı90 HzEkran ParlaklığıMaksimum 600 nitEkran KorumaCorning Gorilla GlassGöz Dostu EkranDüşük Mavi Işık SertifikasıİşlemciMediaTek Helio G85RAM8 GB (+8 GB sanal)Depolama256 GBÖn Kamera8 Megapiksel (f/2,0)

1080p@30fps video kaydıArka Kameralar50 Megapiksel ana kamera (f/1,8) + 2 Megapiksel makro lens (f/2,4) + yardımcı lens

1080p@30fps video kaydıBatarya Kapasitesi5.000 mAhŞarj Hızı18Wİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MIUI 14Bağlantı4G, Wi-Fi 5 GHz / 4 GHz, Bluetooth 5.3, NFC, GPSGirişlerUSB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişiParmak İzi OkuyucusuVar (güç düğmesine yerleştirilmiş)Boyutlar ve Ağırlık– Yükseklik: 168 m

– Genişlik: 78 mm

– Kalınlık: 8,09 mm

– Ağırlık: 192 g

Xiaomi Redmi 13C Türkiye fiyatı:

Xiaomi Redmi 13C 8 GB RAM + 256 GB: 8 bin 499 TL.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Vergisiz Android telefon modelinin özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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